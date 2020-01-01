أخبار الاتحاد اليوم | تصريحات جروهي النارية ومغادرة كاريلي إلى البرازيل

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الثلاثاء 28 أبريل 2020 ...

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جروهي: استطيع أن أكون أفضل حارس في الدوري بـ"يد واحدة"

مارسيلو جروهي حارس مرمى اتحاد جدة، أنه يستطيع أن يصبح أفضل حارس مرمى في الدوري السعودي للمحترفين بـ"يد واحدة".

وأكد جروهي خلال تصريحاته أنه واجه صعوبات كبيرة مع الفريق منذ البداية وواجه صعوبة كبيرة في التأقلم مع الأجواء السعودية.

كاريلي يغادر إلى البرازيل

غادر فابيو كاريلي المدير الفني لاتحاد جدة إلى البرازيل، في ظل توقف النشاط الرياضي، في معظم بلاد العالم بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الرياضي دفع الأجانب من لاعبين وأجانب من الرحيل إلى مسقط رأسهم حتى انتهاء فترة التوقف لاستئناف النشاط.

خاص جول | "فيفا" يصدم الاتحاد السعودي بسبب لويس سييرا

تلقى نادي الاتحاد السعودي، صدمة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، خلال خطاب أرسله الأخير صباح اليوم الإثنين، يخص المدرب التشيلي لويس سييرا، المدير الفني السابق للعميد. (طالع التفاصيل)

قصة استفزاز الاتحاد لجمهور النصر وبشرى للجماهير

أجرى "بث الحجر مع عمر" حوارًا مع يحيى بخش؛ مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد السعودي، كشف به عن تفاصيل التغريدة التي سخر بها ناديه من النصر. (طالع التفاصيل)