أخبار الاتحاد اليوم | تحذير للنمور وثنائي ثورة العميد في مقارنة مع لاعبي ليفربول

أبرز أخبار الاتحاد السعودي اليوم 28 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 28 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فان دايك وأليسون × حجازي وجروهي ... رجال ثورة ليفربول والاتحاد

انقلاب كبير حدث في نتائج الاتحاد هذا الموسم، حالة تُذكرنا إلى حد كبير بالثورة التي أحدثها ليفربول في الدوري الإنجليزي قبل عامين .. صحيح أن سقف الإنجازات في إنجلترا كان أكبر منه في السعودية وذلك لأسباب واضحة، إلا أن العوامل التي أشعلت تلك الثورة كانت متشابهة إلى حد كبير ويقف خلفها 4 أبطال هم أحمد حجازي ومارسيلو جروهي وفيرجيل فان دايك وأليسون. (طالع التفاصيل)

تحذير للاعبي الاتحاد

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الإداري للاتحاد وجه تحذيرًا إلى لاعبي الفريق من تلقي أي إنذارات خلال المباريات المقبلة، تكلف الفريق خسارة أي من لاعبيه بسبب الإيقاف.

وطالب الجهاز الإداري من اللاعبين الهدوء والتركيز في الملعب، بعدما تحصل اللاعبون على إنذارات كثيرة في المباريات الأخيرة.

مدرب القادسية: غياب حجازي فرصتنا

يرى يوسف المناعي؛ المدير الفني للقادسية، أن غياب المدافع المصري أحمد حجازي عن الاتحاد خلال موجهة الفريقين الليلة، فرصة لفريقه، لتحقيق الفوز.

وقال المناعي، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "حجازي أفضل لاعبي الاتحاد، هو زاد من قوة الجانب الدفاعي بالفريق بسبب خبراته وبنيته الجسمانية، لذلك أرى أن غيابه فرصة للفوز، خاصةً وأننا تعرضنا لبعض الظروف الطارئة بسبب رحلة الطيران، فكان الوقت ضيقًا للتحضير للمباراة".