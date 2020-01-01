أخبار الاتحاد اليوم | تحديد موقف الثلاثي المصاب .. وتجهيز حجازي للديربي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 29 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته لمباريات الموسم الجديد الذي انطلق مؤخرًا بقيادة مدربه فابيو كاريلي، أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 29 أكتوبر 2020 ...

الاتحاد يجهز حجازي للمشاركة في ديربي جدة

وصل المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد الجديد، إلى مدينة جدة، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، تمهيدًا لانضمامه لصفوف النمور.

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الاتحاد نجح في الحصول على خدمات حجازي من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، من أجل تدعيم صفوفه. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يوافق على عودة بريجوفيتش إلى صربيا

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، وافقت على عودة الصربي ألكسندر بريجوفيتش، إلى بلاده بعد مناقشة مع الجهاز الفني بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي.

وعاد بريجوفيتش إلى صفوف نادي الاتحاد، مع بداية الموسم الحالي، بعد أن أنهى إعارته في صفوف نادي باوك اليوناني، الذي انتقل له مع بداية الموسم الماضي. " اقرأ التفاصيل "

كسر الفك وإسالة الدماء .. عندما اشتبك لاعبي الاتحاد والأهلي بديربي جدة

دائمًا ما تشهد مباريات الديربي أحداثًا ساخنة، في ظل المنافسة طرفيها وأيضًا شغف الجماهير بها، ليعلن كل فريق أنه الأفضل في مدينته، متفوقًا على جاره اللدود.

وشهدت مباريات ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد الكثير من الأحداث المثيرة والساخنة، حيث قد تتحول المشاحنات بين الجماهير في المدرجات إلى أرضية الملعب بين لاعبي الفريقين. " اقرأ التفاصيل "

تحديد موقف الجبرين والمنصور من ديربي جدة

يتحدد موقف ثلاثي فريق الاتحاد عمر هوساوي وعبد العزيز الجبرين وحمد المنصور، من مواجهة ديربي جدة أمام الأهلي اليوم الخميس.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عدم اكتمال جاهزية الثلاثي، حيث سيجرون المزيد من الاختبارات اللياقية، خاصة الثنائي الجبرين والمنصور، حيث لم يشاركا في المباريات منذ 4 أشهر ماضية.