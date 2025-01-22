أخبار الاتحاد اليوم | قرار صارم ضد حكم مواجهة الرائد، ورسالة ريال مدريد بشأن فينيسيوس

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 22 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 22 يناير 2025.

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الاتحاد هزم الرائد في دوري روشن السعودي

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اللاعب يرتبط بعقد مع الريال حتى 30 يونيو 2027..

الهلال يعود بالوجه الحقيقي المرعب..

GOAL

تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025....

تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2024-2025 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي..

تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2024-2025...

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والشباب في دوري روشن السعودي 2024-2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الشباب في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

موضوع الصفقات مازال يثير الجدل في السعودية

خماسي زُعم أن رامون بلانيس يريد التخلص منهم..