أخبار الاتحاد اليوم | حملة ضد معلق الكلاسيكو، وبنزيما يكشف شرط الفوز على الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 يناير 2025

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 يناير 2025.

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أيام البليهي ليست سعيدة حاليًا

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأسطوري يُقدم النصيحة للمدرب جورج جيسوس

النجم الفرنسي تألق في مباراة الأمس

الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح

الاتحاد هزم الهلال بركلات الترجيح

الجميل أن محاولات اتحادية تدخلت كي لا يتفاقم الموقف..

GOAL

رسائل موجهة لقناة "إس إس سي"..

الاتحاد فاز لأول مرة على الهلال بعد 13 مباراة متتالية..

البليهي تعرض لهجوم عنيف بعد سقوط الهلال أمام الاتحاد..

الاتحاد يسقط الهلال على أرضية ميدانه في كلاسيكو مثير..

كل ما تريد معرفته عن قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025 والفرق المتأهلة والقنوات الناقلة

عودة أولى بعد توقف شهر .. تسفر عن صعود الاتحاد لدور نصف النهائي بكأس الملك؛ فماذا قدم مهاجمه كريم بنزيما أمام الهلال؟!

كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

بلانيس جلب العديد من الصفقات الأجنبية التي تتألق مع الاتحاد حاليًا..

نجم الهلال يتعرض لـ"الانتكاسة" ضد الاتحاد..

لاعب العميد السابق مستاء مما حدث معه