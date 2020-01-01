أخبار الاتحاد اليوم | هل فاوض الاتحاد طارق حامد؟ وثلاثي يتنافس لتعويض غياب بريجوفيتش

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 أكتوبر

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لانطلاق الموسم الجديد ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا .

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته لمباريات الموسم الجديد الذي انطلق مؤخرًا بقيادة مدربه فابيو كاريلي، أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 28 أكتوبر 2020 ...

صادق دياب يشيد بصفقة حجازي

أشاد أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي لنادي الاتحاد، بإتمام ناديه التعاقد مع المدافع المصري أحمد حجازي قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

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وقال دياب، خلال تصريحاته لبرنامج "الماتش": "حجازي إضافة قوية للاتحاد، ومن حق مدربه أن يحزن لرحيله عن الفريق الإنجليزي، فهو لاعب صاحب قيمة كبيرة، ورغبته ورغبتنا سهلا من إتمام الصفقة".

حقيقة المفاوضات مع ثنائي الأهلي المصري

أوضح أحمد صادق دياب؛ المتحدث باسم الاتحاد، حقيقة ما تردد عن دخول ناديه في مفاوضات مع ثنائي الأهلي المصري؛ محمود عبد المنعم "كهربا" وأليو ديانج.

وقال دياب، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "سوق الانتقالات الصيفية بالسعودية تم إغلاقه منذ أيام، وقائمتنا من الأجانب مكتملة، ومع احترامي لكهربا وديانج وكل من ارتبط اسمه بالاتحاد، لكن لا مجال للتعاقد مع أي لاعب في الفترة المقبلة".

هل فاوض الاتحاد طارق حامد؟

اكتفى أحمد صادق دياب؛ المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، برد مقتضب حول حقيقة مفاوضات ناديه مع طارق حامد؛ نجم وسط الزمالك.

وقال دياب، لبرنامج "الماتش": "ليس لدي أي علم بوجود مفاوضات سابقة مع اللاعب".

مفاضلة بين ثلاثي لتعويض غياب بريجوفيتش

أوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية أن البرازيلي فابيو كاريلي؛ المدير الفني للاتحاد، يفاضل بين الثلاثي عبد الرحمن اليامي وهارون كمارا ورومارينيو، تعويض غياب المهاجم الصربي ألكسندر بريجيوفيتش عن ديربي جدة المقبل أمام الأهلي.

وكان اللاعب الصربي قد أصيب بإصابة عضلية مؤخرًا.