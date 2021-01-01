أخبار الاتحاد اليوم | موقف هنريكي من كلاسيكو الهلال .. وتغريم الحائلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 1 إبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 1 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

فيديو | جروهي يكشف عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد ويشيد بحجازي

أكد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، على أن فريقه سيلعب المباريات الست المتبقية في الدوري السعودي للمحترفين، كأنها نهائيات، من أجل المنافسة على الصدارة.

الاتحاد يحتل المركز الثالث بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وذلك برصيد 42 نقطة، خلف الهلال المتصدر بـ48 نقطة، والشباب الوصيف بـ45 نقطة. "اقرأ التفاصيل"

موقف هنريكي النهائي من كلاسيكو الهلال

أكدت تقارير صحفية، على أن البرازيلي برونو هنريكي، لاعب وسط نادي الاتحاد اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي في بلاده، بعدما أجرى عملية جراحية في مشط القدم خلال شهر فبراير الماضي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن هنريكي لن يستطيع المشاركة في مباراة فريقه الاتحاد بمباراة الكلاسيكو أمام الهلال، بسبب عدم الجاهزية.

الانضباط تفرض غرامة على رئيس الاتحاد

فرضت لجنة الانضباط باتحاد الكرة السعودي، غرامة مالية على أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد، بسبب دخوله أرضية ملعب مباراة فريقه أمام الرائد.

الانضباط قررت توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال على أنمار الحائلي بسبب دخوله أرضية ملعب مباراة الاتحاد والرائد.

سبب اعتذار الوحدة عن مواجهة الاتحاد الودية

كشف توفيق تونسي، المشرف العام على فريق نادي الوحدة، عن سبب اعتذار النادي عن خوض مباراة الاتحاد الودية، والتي كان من المقرر لها أن تقام مساء يوم الخميس.

وأشار تونسي خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن سبب اعتذار الوحدة عن مواجهة الاتحاد، جاء بسبب قرار فني بحت من جانب اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب فريق الوحدة الجديد، والذي يرى أن الوقت غير مناسب لارتباط عدد من لاعبي الفريق بمباريات مع المنتخبات الوطنية.