أخبار الاتحاد اليوم | المولد يعترف بخطئه، وكاريلي يُحدد بديل حجازي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 أغسطس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 أغسطس 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الحافظ بديل حجازي في النهائي العربي

وقع الاتحاد يوم أمس عقدًا احترافيًا مع عبد الإله الحافظ مدافع الوحدة لضمه بالإعارة لمدة موسم واحد، وذلك بناءً على طلب المدرب فابيو كاريلي.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن مدافع الهلال سابقًا، والذي ارتدى قمصان 10 أندية سعودية خلال مسيرته التي بدأت عام 2011، سيتواجد مع البعثة المسافرة إلى المغرب اليوم الثلاثاء للاستعداد لمواجهة الرجاء في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الصحيفة أوضحت أن الحافظ قد يلعب المباراة بدلًا من المدافع المصري أحمد حجازي الغائب للإيقاف.

150 ألف ريال سعودي مكافأة الفوز باللقب العربي

أشارت صحيفة عكاظ السعودية إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي رصدت مكافأة مالية بقيمة 150 ألف ريال سعودي لجميع عناصر الفريق الكروي الأول عند الفوز بلقب كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد سيُواجه الرجاء المغربي في نهائي البطولة العربية يوم السبت القادم في المغرب، وتسعى الإدارة الاتحادية لتوفير كافة الأجواء الإيجابية للفريق بهدف العودة إلى جدة باللقب الثمين.

المولد: أخطأت أمام الفيحاء، وهذا وعدي لجمهور الاتحاد

اعترف فهد المولد نجم الاتحاد بخطئه خوض مباراة الفيحاء دون أن يكون جاهزًا تمامًا من الناحية الصحية، واعدًا جمهور الفريق بالقتال على اللقب العربي للعودة باللقب.

المولد لعب مباراة جيدة جدًا مع الاتحاد يوم أمس وساهم في الفوز الكبير على الرائد بثلاثية نظيفة، وقد قال بعد اللقاء "فوز مهم بالنسبة لنا كونه جاء قبل المباراة النهائية للبطولة العربية".

"تعاهدنا بعد الخسارة أمام الفيحاء على الفوز اليوم، وقد أخطأت خلال اللقاء السابق كوني خضته وأنا أعاني من وعكة صحية".

أتم "نعد الجماهير بالقتال في المباراة النهائية لنعود إلى جدة بلقب البطولة العربية".

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