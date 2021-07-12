أخبار الاتحاد اليوم | العميد يلحق بالهلال، وحل واحدة من "قضايا" الفيصلي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 12 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 12 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد ينقل معسكره الخارجي من دبي إلى النمسا

أكدت المصادر الصحفية المتابعة للأحداث داخل الاتحاد أن الإدارة قررت إقامة معسكر الفريق الخارجي الإعدادي للموسم الجديد في النمسا بدلًا من دبي، وذلك بسبب القيود المفروضة على السفر إلى الإمارات من جانب السعودية.

الاتحاد كان من المقرر أن يُسافر إلى الإمارات لكن إجراءات كورونا الجديدة المتبعة في السعودية حالت دون ذلك، وقد قرر النادي التوجه إلى النمسا حيث يُقيم الهلال معسكره الخارجي.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق إلى النمسا ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على أن يمتد المعسكر حتى الأيام الأولى من أغسطس القادم استعدادًا للدوري السعودي الذي سينطلق في الـ12 من أغسطس ومباراة نهائي البطولة العربية أمام الرجاء المغربي في الـ21 من نفس الشهر.

المولد والمالكي ينضمان للتدريبات

انضم الثنائي فهد المولد وعبد الإله المالكي يوم أمس لتدريبات الاتحاد الإعدادية للموسم الجديد لأول مرة منذ بدايتها، وذلك بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الثنائي لتواجدهم مع المنتخب السعودي.

وقد قاد المران السعودي حسن خليفة لعدم وصول فابيو كاريلي ومساعديه بعد، وخصص المدرب تدريبات بدنية إضافية للمولد عقب انتهاء المران.

الاتحاد يحل واحدة من قضايا الفيصلي الثلاثة

نجحت إدارة الاتحاد في حل قضية اللاعب محمد الثاني مع نادي الفيصلي، إذ سدد المستحقات المطلوبة منه عبر المقايضة.

صحيفة الشرق الأوسط أوضحت أن الاتحاد اتفق مع الفيصلي على مقايضة المبلغ المطلوب منه بخصوص صفقة الثاني بمبلغ إعارة خالد السميري لعنابي سدير الموسم الماضي.

الاتحاد لم يُنه كافة الملفات العالقة مع الفيصلي، بل مازال بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ينتظر الحصول على مستحقاته بشأن انتقال حمدان الشمراني وعبد العزيز البيشي للعميد، والبالغ 7 ملايين ريال سعودي.

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