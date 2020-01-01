أخبار الاتحاد اليوم | التضحية بأهم اللاعبين والدحيم يقترب من الرحيل

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 1 مايو.

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 1 مايو 2020 ...

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الاتحاد يضحي بأهم لاعبيه للتخلص من الديون

يدرس الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، مساعدة إدارة ناديه، لحل أزمة الديون المفروضة على النادي، بسبب مطالبات بعض اللاعبين السابقين، للحصول على مستحقاتهم.

ويعاني نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي، بسبب عدم حصول لاعبيه السابقين على مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى مستحقات المدرب التشيلي لويس سييرا. " اقرأ التفاصيل "

رسالة من فهد المولد بعد اقتراب عودته من الإيقاف

تحدث فهد المولد لاعب اتحاد جدة السعودي، عن الأزمة الحالية التي تمر بها كرة القدم في جميع الدول وبشكل خاص في المملكة العربية السعودية.

فيروس كورونا تسبب في صعوبة استئناف النشاط الرياضي في الوقت الحالي، خوفًا على سلامة اللاعبين خلال الفترة الحالية من التعرض للإصابة. " اقرأ التفاصيل "

مدافع الاتحاد اقترب من الرحيل

اقترب عمار الدحيم، مدافع نادي الاتحاد، من الرحيل عن ناديه، بنهاية الموسم الحالي، في ظل اقتراب نهاية عقده مع العميد.

وأشارت إذاعة "ميكس إف إم" السعودية، إلى أن الدحيم قرر الرحيل عن الاتحاد، وأنه سيرحل بنهاية الموسم الحالي.

وتوصل الدحيم لاتفاق مع نادي القادسية الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى السعودي، من أجل الانتقال له مع بداية الموسم المقبل.

مصروفات كبيرة في الاتحاد

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن قيمة مصروفات نادي الاتحاد، من صفقات وديون، وصلت إلى ربع مليار ريال سعودي.

الاتحاد يمر بفترة صعبة للغاية، بسبب الديون المترتبة عليه، بعدما طالبت بعض لاعبيه السابقين الحصول على مستحقاتها المتأخرة.