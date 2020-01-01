أخبار الاتحاد اليوم | تبادل تصريحات بين الحائلي ودا كوستا وشرط التخلي عن البدري

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 3 مايو.

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 3 مايو 2020 ...

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رئيس الاتحاد: طلبات داكوستا كانت كثيرة وسخر مني بسبب مكافأة





روى أنمار الحائلي، رئيس نادي الاتحاد السعودي، قصة أزمة المدافع المغربي مروان داكوستا، لاعب الفريق السابق، منذ أن تولى الحائلي رئاسة النادي، وحتى رحيل اللاعب وفسخ عقده. ( طالع التفاصيل )

داكوستا ردًا على رئيس الاتحاد: صرخت في وجه لاعبًا بسبب "التبغ"

رد المغربي مروان داكوستا، مدافع نادي الاتحاد السابق، على أنمار الحائلي رئيس العميد، بعد تصريحات الأخيرة التي خرج بها خلال الساعات الماضية، يوجه فيها بعض الانتقادات والاتهامات له. ( طالع التفاصيل )

رئيسه: ديون الاتحاد تتجاوز الـ200 مليون ريال

كشف أنمار الحائلي رئيس مجلس إدارة الاتحاد حجم الديون المالية على النادي، موضحًا أنها تتجاوز الـ200 مليون ريال سعودي وقد ورث جلها من الإدارة السابقة. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد يُحدد شرط التخلي عن أنيس البدري

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصادر في نادي الاتحاد تمسكهم الكامل باللاعب التونسي أنيس البدري، الذي انضم للفريق قادمًا من الترجي في سوق الانتقالات الشتوي الأخير. ( طالع التفاصيل )