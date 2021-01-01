أخبار الاتحاد اليوم | موعد عودة هنريكي، والكشف عن مبلغ "دعم" الجماهير

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 13 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 13 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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تحديد موعد عودة هنريكي، والمالكي يبدأ برنامجه العلاجي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن موعد عودة برونو هنريكي نجم وسط الاتحاد من البرازيل، وذلك بعدما أجرى عملية جراحية هناك لعلاج إصابته في مشط قدمه.

الرياضية أوضحت أن اللاعب البرازيلي سيصل جدة خلال الأسبوعين القادمين بعد انتهاء برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة، ومن المتوقع أن يخضع لبرنامج بدني مكثف لتجهيزه لمباريات الاتحاد بعد فترة التوقف القادمة.

من جانب آخر، تقرر أن يبدأ عبد الإله المالكي برنامجه العلاجي بعد نهاية فترة الراحة الحالية.

الاتحاد يجمع 710 ألف ريال سعودي من جماهيره خلال 24 ساعة

كشف نادي الاتحاد عبر حسابه الرسمي على تويتر أن مجموع مبالغ الدعم التي وصلت النادي خلال الـ24 ساعة الأخيرة بلغ 710 ألف ريال سعودي.

جمهورك الروح يا إتي💛🖤 pic.twitter.com/ji02geAx59 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) April 12, 2021

وأوضح النادي أن شخص واحد اشترك في العضوية الذهبية، و343 في العضوية العادية.

الاتحاد يستقبل الدحيل القطري

استضاف ملعب نادي الاتحاد يوم أمس الإثنين التدريب الأول لفريق الدحيل القطري الذي وصل السعودية استعدادًا لخوض غمار دور المجموعات في دوري أبطال آسيا، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الثالثة.

الفريق كان قد وصل جدة يوم أمس، وتدرب بعد عدة ساعا في ملعب نادي الاتحاد استعدادًا لمواجهة الشرطة العراقي يوم الخميس القادم.

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