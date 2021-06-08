أخبار الاتحاد اليوم | "سعود عبد الحميد اتحادي حتى 2026"، ومستقبل هنريكي

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 يونيو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 يونيو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

"سعود عبد الحميد اتحادي حتى 2026"

فجر سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق باسم النصر مفاجأة مدوية حين كتب مغردًا عبر حسابه الرسمي على تويتر "سعود عبد الحميد اتحادي حتى 2026" ليُلمح إلى تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي مع ناديه عام 2022.

مستقبل الظهير الأيمن صاحب الـ21 عامًا يُثير الكثير من الجدل حاليًا، إذ قيل في الإعلام أنه رفض تجديد عقده وتلقى عروض قوية ماليًا من أندية عاصمية، وقد أكدت عدة مصادر أن الشباب عرض عليه 5.5 مليون ريال سنويًا فيما النصر قدم له عرضًا يتضمن راتبًا قدره 7 ملايين ريال.

#هات_إذنك

••سعود عبد الحميد إتحادي حتى عام 2026 pic.twitter.com/b1002IeZG6 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 7, 2021

الصرامي لم يكشف عن أي تفاصيل أو معلومات خاصة بتجديد عقد اللاعب مكتفيًا بتلك التغريدة الغامضة.

كاريلي يحسم مستقبل هنريكي مع الاتحاد

أفادت مصادر صحفية أن البرازيلي فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد قرر بقاء مواطنه لاعب الوسط برونو هنريكي مع الفريق الموسم القادم.

وأبلغ كاريلي الإدارة الاتحادية برئاسة أنمار الحائلي رفضه التخلي عن اللاعب لنادي بالميراس الذي طلب ضمه بالإعارة خلال الموسم القادم، وبالتالي ستُبلغ الإدارة اللاعب بموعد عودته إلى جدة للانضمام لتدريبات الفريق الإعدادية للموسم الجديد.

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