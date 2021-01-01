أخبار الاتحاد اليوم | بديلا حجازي والصحفي، وموقف رودريجيز من مواجهة الهلال

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 6 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 6 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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كاريلي يُفاضل بين مدافعين لاختيار بديل حجازي أمام الهلال

يُواصل الاتحاد تدريباته استعدادًا لمواجهة الهلال يوم الجمعة القادم ضمن الجولة الـ25 من الدوري السعودي، وقد فرض مدربه فابيو كاريلي السرية التامة على خططه وأفكاره الخاصة باللقاء المنتظر.

المصادر الصحفية أكدت أن الشغل الشاغل لكاريلي حاليًا وحتى موعد المباراة هو اختيار بديل المدافع المصري أحمد حجازي الغائب للإيقاف، بعدما استقر بالفعل على أن يُعوض عمر هوساوي زميله زياد الصحفي.

ويُفاضل المدرب حاليًا بين حمدان الشمراني وعبد المحسن فلاتة لاختيار أحدهما ليلعب بجانب هوساوي في الدفاع أمام متصدر الدوري السعودي.

جاري رودريجيز ضمن قائمة الاتحاد لمواجهة الهلال

أفادت المصادر المتابعة لتدريبات الاتحاد أن المدرب فابيو كاريلي قرر ضم المهاجم جاري رودريجيز لقائمة الفريق لمباراة الهلال في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

اللاعب تعافي حديثًا من الإصابة التي أبعدته طويلًا عن العميد، وقد لعب لعدة دقائق خلال المباراة الأخيرة أمام الرائد.

الغموض يُحيط موقف بريجوفيتش من مباراة الهلال

اختلفت المصادر الصحفية حول موقف ألكساندر بريجوفيتش مهاجم الاتحاد من مواجهة الهلال يوم الجمعة في الجولة الـ25 من الدوري السعودي.

إذ أشارت صحيفة عكاظ إلى خروجه من حسابات المدير الفني للاتحاد فابيو كاريلي، فيما أشارت صحيفة المدينة إلى عودته للتدريبات بعد زوال العارض الصحي.

وأوضحت مصادر أخرى أن كاريلي سيُشرك فهد المولد في مقدمة هجوم العميد بدلًا من المهاجم الصربي.

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