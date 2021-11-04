أخبار الاتحاد اليوم | استبعاد ثنائي أمام الفتح .. وإنهاء أزمة المولد

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 4 نوفمبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الاتحاد يغلق قضية أسامة المولد

نجحت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، في إنهاء أزمة القضية المرفوعة ضد النادي من جانب مدير الكرة السابق أسامة المولد، وذلك بسداد المبلغ المستحق له.

وكان مركز التحكيم الرياضي قد ألزم نادي الاتحاد بسداد مبلغ 1.5 مليون ريال، إلى قائد الاتحاد السابق أسامة المولد، كمستحقات متأخرة، مع معاقبة الاتحاد بخصم النقاط أو منع التعاقدات حال عدم سداد المبلغ، وبالفعل نجح الاتحاد في حل الأزمة.

كوزمين كونترا قرر عدم الاستعانة بعبد الحميد والمولد أمام الفتح

أكدت صحيفة "الوطن" السعودية، على أن الروماني كوزمين كونترا، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، قرر عدم الاعتماد على الثنائي سعود عبد الحميد وفهد المولد، في التشكيل الأساسي للفريق أمام الفتح.

وأضافت الصحيفة أن كوزمين يخشى على سعود عبد الحميد من الإجهاد بسبب عودته من المشاركة مع المنتخب الأولمبي، بينما كشفت التدريبات الأخيرة للعميد عدم اعتماده على المولد بشكل أساسي.

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفتح

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الاتحاد بقيادة كوزمين كونترا، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته أمام فريق نادي الفتح، بالجولة 11 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء التشكيل المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، حمدان الشمراني.

خط الوسط: عبد الإله المالكي، كريم الأحمدي، إيجور كورونادو.

الهجوم: عبد العزيز البيشي، رومارينيو، عبد الرحمن العبود.

إدارة الاتحاد تحفز لاعبيها قبل لقاء الفتح

قررت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، تحفيز لاعبي فريقها قبل مواجهة الفتح، برصد مكافأة للاعبين من أجل تقديم مستوى جيد في المباراة.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن إدارة الاتحاد رصدت المكافأة حال تحقيق الفوز على الفتح، بهدف رفع الروح المعنوية وأيضًا تقديم الأفضل خلال المواجهة القادمة.