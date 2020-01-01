أخبار الاتحاد اليوم | إلغاء فكرة المعسكر الخارجي.. ولماذا يسمى بنادي الوطن؟

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 6 مايو.

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 6 مايو 2020 ...

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الكشف عن التشكيل الأفضل بالدوري السعودي في "فيفا 20"

كشفت شركة «EA» لتطوير الألعاب الإلكترونية تشكيلة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2019-2020 عبر لعبتها الشهيرة «فيفا 20».

وجاء هذا التشكيل بحسب تقييم كل لاعب والأرقام التي يمتلكها في النسخة الأخيرة من اللعبة، حيث يتوفر الدوري السعودي بشكل كامل.(طالع التفاصيل)

متى تأسس نادي الاتحاد؟ وكم عدد بطولاته؟

نادي الاتحاد هو واحد من من أشهر الأندية السعودية على مستوى الوطن العربي، وتميز منذ انشائه بالوقوف في وجه الهلال والنصر قطبي الرياض اللذان اعتادا على أكل الأخضر واليابس في الكرة السعودية.

كما يعلم الجميع فإن الاتحاد أحد قطبي العاصمة الثانية للمملكة مدينة جدة، ولديه تاريخ طويل من الصراع مع القطب الثاني والغريم التقليدي الأهلي، ويمكن القول أنه متقدم بخطوة تاريخيًا على الراقي الذي يمتلك تاريخًا طويلاً هو الآخر.

لكن متى تأسس نادي الاتحاد ؟ وما هي البطولات التي فاز بها طوال تاريخه؟ هذا ما ينقله لكم جول.(طالع التفاصيل)

خادم الحرمين الشريفين السبب | لماذا يحمل نادي الاتحاد لقب نادي الوطن؟

يُعاني نادي الاتحاد بشكل واضح خلال المواسم الأخيرة، وهو ما لم تعتد عليه جماهير العميد الذي يمتلك تاريخًا مشرفًا في الملاعب المحلية والآسيوية والعالمية، وذلك بعد الإنجازات العديدة التي حققوها.(طالع التفاصيل)

الاتحاد يتراجع عن إقامة معسكر استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي

تراجع نادي الاتحاد عن فكرة إقامة معسكر خارجي للفريق خلال المرحلة المقبلة، تحسبًا لعودة النشاط الرياضي مرة أخرى.

وأوضحت صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الأربعاء، أن إدارة النادي كانت في مشاورات مع فابيو كاريلي المدير الفني للفريق حول إقامة معسكر خارجي.

وأشارت الصحيفة إلى أمور جديدة ظهرت تسببت في إلغاء الفكرة نهائيًا خلال الفترة الحالية وانتظار قرار مؤسسات الدولة بشأن البطولات.