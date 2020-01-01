أخبار الاتحاد اليوم | أول صفقات الصيف ورومارينيو يتفوق على جيوفينكو وجوليانو

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 22 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الجمعة 22 مايو 2020 ...

"أفضل حارس بيد واحدة" .. ماذا قدم جروهي مع الاتحاد؟

بضجة كبيرة في يناير 2019، انضم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروهي إلى نادي الاتحاد السعودي، إذًا جاء حامي العرين، الذي سينتشل العميد من وعكته، فهو الحارس التاريخي لنادي جريميو البرازيلي، الذي قاده لحصد لقب كأس ليبرتادوريس عام 2017، لكن أتت الرياح بما لا تشتهي السفن..

قبل خوض أي مباراة مع النمور، أصيب صاحب الـ33 في اليد، وغاب لفترة طويلة عن الملاعب، ليقرر النادي الجدواي تحويله إلى قائمة الاستثمار، لكن كانت عودته من جديد في أغسطس 2019، ليخوض أول مباراة له بقميص النمور أمام العهد اللبناني في إياب دور الـ32 من البطولة العربية. " اقرأ التفاصيل "

المزيد من الفرق

بيزيتش يعلن موعد عودته لصفوف الاتحاد

أكد الصربي ألكسندر بيزيتش، مهاجم فريق نادي الاتحاد، المعار إلى صفوف سي سيول الكوري، على أنه لن يستمر ضمن صفوف فريقه الحالي، رافضًا فكرة تجديد إعارته.

وكان الاتحاد قد أعار بيزيتش إلى صفوف سيول الكوري، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018، حتى نهاية الموسم الحالي. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يستقر على أول صفقة محلية

استقرت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على أولى صفقات الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، من أجل تدعيم صفوف العميد.

إدارة الاتحاد استقرت على التعاقد مع منصور حمزي، لاعب الحزم، بالتنسيق مع المدرب البرازيلي فابيو كاريلي.

Call of Duty: Warzone | رومارينيو يتفوق على جيوفينكو وجوليانو كأقرب شخصية لجوست

تمكّن نجم اتحاد جدة السعودي "رومارينيو" من الفوز بتصويت Call of Duty: Warzone والذي أطلقه جول من أجل معرفة لاعب الدوري السعودي الممتاز الأقرب لشخصية جوست، وذلك بعد صراع محتدم مع اثنين من أبرز نجوم الدوري جيوفينكو وجوليانو.

وبما أن شخصيات اللعبة باتت مُتداولة بين جل مُحبيها، فقد قررنا في جول.كوم، أن نقارن بينهم وبين نجوم الدوري السعودي وأن نرى من بينهم يملك ما يكفي من الخصائص ليكون على أرض معركةCall of Duty: Warzone، فكان جوست الشخصية الثانية التي دخلت التصويت. " اقرأ المزيد "