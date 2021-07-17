أخبار الاتحاد اليوم | أجنبيان جديدان في العميد، وتغريدة مثيرة من جمال عارف عن كورونادو

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 17 يوليو 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 17 يوليو 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

أجنبيان جديدان في الاتحاد

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد ضم أجنبيان جديدان لجهازه الفني المساعد في الفريق.

وأوضحت أن الثنائي الجديد من البرازيل، وهما المساعد لويس فابيانو ومدرب اللياقة شان شي، وقد وصلا إلى جدة مؤخرًا برفقته لقيادة تدريبات العميد استعدادًا للموسم الجديد.

الاتحاد يضم اليامي ونجوم الابتعاث لمعسكر النمسا

أنهت إدارة الاتحاد كافة الإجراءات المطلوبة لسفر اللاعبين إلى النمسا يوم الأربعاء القادم لبدء معسكر الفريق الخارجي استعدادًا للموسم الجديد.

وسيشهد المعسكر انضمام المهاجم الشاب عبد الرحمن اليامي بعد استبعاده من قائمة المنتخب الأولمبي السعودي المشارك في أولمبياد طوكيو 2020.

وسيتواجد كذلك في معسكر النمسا ثنائي برنامج الابتعاث، عمر الجدعاني وأصيل عابد، حيث سيُقيم المدرب فابيو كاريلي جميع اللاعبين الشباب تمهيدًا لحسم مصيرهم ما بين الرحيل بالإعارة أو البقاء مع الفريق.

تغريدة مثيرة من جمال عارف حول التعاقد مع كورونادو

سخر الناقد الرياضي جمال عارف ممن يقول أن الاتحاد لن يُعلن عن صفقات جديدة إلا بعد حل مشكلة الكفاءة المالية والحصول على الشهادة التي تسمح له بقيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم.

يكتبون وينشرون ان نادي الاتحاد لن يعلن عن اي صفقة الا بعد الانتهاء من الكفاءة المالية !!

هذا الطبيعي والذي من المفترض أن تلتزم به كل الاندية !!

على اساس ان صفقة كورنادو اعلن المركز الاعلامي عنها لنادي في الواق واق !! #احترموا_عقول_المتلقي — جمال عارف JAMAL AREF (@jamal_arif1) July 16, 2021

عارف أوضح أن إعلان التعاقد مع إيجور كورونادو ينفي تلك المزاعم تمامًا، ساخرًا ممن يُروجون تلك الأخبار بقوله "على أساس النادي الذي أعلن عن التعاقد مع كورونادو من الواق واق".

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