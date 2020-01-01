أخبار الاتحاد اليوم | حقيقة الاهتمام بالثلاثي المصري، وانضمام السواط للمعسكر

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 11 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم السبت 11 يوليو 2020 ...

الاتحاد يكشف حقيقة اهتمامه بالثلاثي المصري

علق أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم الاتحاد على الأخبار التي ربطت ناديه بالتعاقد مع الثلاثي المصري حسام عاشور وأحمد حجازي ومحمود تريزيجيه.

إذ قال لقناة النهار المصرية "حسام عاشور لاعب كبير لكننا لم نفكر أبدًا في ضمه".

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أضاف "الجهاز الفني لم يُناقش حتى الآن احتياجاته للموسم الجديد، حجازي وتريزيجيه أسماء كبيرة وضمن المرشحين لدعم صفوف الفريق لكننا حتى الوقت الجاري لم نفاوضهم أبدًا".

السواط ينضم لمعسكر الاتحاد في أبها

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن عبد المجيد السواط لاعب التعاون سيبدأ تجربته مع ناديه الجديد "الاتحاد" بعد عدة أيام، إذ سينضم لمعسكر الفريق المقام في أبها بعدما انقطع عن تدريبات ناديه السابق عند نهاية عقده في الـ30 من يونيو الماضي.

وكان السواط قد وقع عقدًا مع الاتحاد عقب دخوله الفترة الحرة في تعاقده مع التعاون والذي انتهى بالفعل، ويأتي هذا رغم ما قيل عن تمديد التعاون عقد اللاعب لمدة موسم إضافي.

الاتحاد السعودي يُحدد موعد نهاية العقود هذا الموسم

كشفت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت مواعيد انتهاء عقود اللاعبين التي تم تمديدها استئنائيًا حتى نهاية الموسم الجاري بسبب أزمة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأكدت اللجنة أن عقود لاعبي الأندية المشاركة في الدوري السعودي ستنتهي في التاسع من سبتمبر القادم، فيما ستمتد عقود لاعبي الأندية الأربعة التي تأهلت لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إلى الخامس من أكتوبر القادم.

جيل يُشارك في تدريبات الاتحاد وبرنامج خاص لإعداده

شارك ليوناردو جيل لاعب وسط الاتحاد في تدريبات الفريق الصباحية يوم أمس الإثنين، وقد خضع لعدد من التدريبات الإضافية لرغبة الجهاز الفني بقيادة فابيو كاريلي إعداده جيدًا قبل بدء سلسلة المباريات الودية التي ينوي الفريق لعبها استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

ولم يتدرب الفريق مساء أمس بعدما منح كاريلي اللاعبين راحة من التدريب المسائي مكتفيًا بالصباحي.

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