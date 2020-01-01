أخبار الاتحاد اليوم | عودة المولد بعد 437 يومًا، وإلزام النادي بتسديد 5 ملايين ريال

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 19 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأحد 19 يوليو 2020 ...

لجنة الانضباط تُطالب الاتحاد بتسديد مستحقات العوفي والخراع

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم خاطبت إدارة نادي الاتحاد بشأن تنفيذ قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد بتسديد المستحقات المالية الخاصة بلاعبيه السابقين فيصل الخراع وأحمد العوفي.

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لجنة الانضباط طلبت من الاتحاد الالتزام بتنفيذ القرار وتسديد تلك المستحقات والمقدرة بمليوني ريال سعودي لصالح الخراع وثلاثة ملايين ريال لصالح العوفي.

المولد يعود للملعب بعد غياب 437 يومًا

يُتوقع أن يلعب فهد المولد مباراته الأولى اليوم بعد غياب دام 437 يومًا وتحديدًا منذ مواجهة الريان القطري في دوري أبطال آسيا في مايو 2019، وقد غاب نجم الاتحاد كل تلك الفترة بسبب إيقافه لمدة عام لثبوت تعاطيه المنشطات، وقد انتهى إيقافه في مايو الماضي لكن توقف النشاط الرياضي حال دون عودته للعب.

المولد سيلعب اليوم مع الاتحاد وديًا ضد القادسية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف الدوري السعودي في الرابع من أغسطس القادم.

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الاتحاد السعودي يتعاقد مع 50 طبيبًا لمراقبة المباريات

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن تعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع 50 طبيبًا لمراقبة 207 مباراة في 4 مسابقات مختلفة ستنطلق من جديد مطلع أغسطس القادم.

وسيُعين الاتحاد طبيبًا واحدًا لكل مباراة يُنظمها في الدوري السعودي بمختلف درجاته وفقًا للبروتوكول المعتمد لعودة النشاط الرياضي، ولن تُقام أي مباراة دون وجود المراقب الطبي وإشرافه بنفسه على تطبيق البروتوكول المعتمد وفحص الحالات المشتبه بها والقيام بزيارات ميدانية للأندية ورفع التقارير لغرفة القيادة والتحكم بالاتحاد.

وسيُوفر الاتحاد كذلك سيارة إسعاف مخصصة لنقل حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا إلى المستشفى بخلاف سيارات الإسعاف الأخرى المعتاد وجودها في الملاعب.

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