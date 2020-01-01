أخبار الاتحاد اليوم | جروهي يُتمم الأجانب، وتدريبات في المسبح

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 12 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جروهي يُكمل عقد الأجانب في تدريبات الاتحاد

اكتمل عقد اللاعبين الأجانب في تدريبات الاتحاد الجارية حاليًا في معسكره الإعدادي المقام في مدينة أبها استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي مطلع أغسطس القادم.

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وتواجد حارس المرمى الذي غاب عن الأيام الأولى من التدريبات بسبب إصابته بفيروس كورونا في المعسكر وقد أدى تدريبات إضافية تحت إشراف أوسكار رودريجز مدرب حراس المرمى في الفريق بهدف تجهيزه للفترة القادمة.

تدريبات الاتحاد في المسبح

واصل الاتحاد تدريباته يوم أمس السبت استعدادًا لعودة الدوري السعودي، وقد أدى الفريق حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية، وركز المدرب فابيو كاريلي في الأولى على التدريبات البدنية فيما كانت التدريبات الفنية والتكتيكية هي محور الحصة الثانية.

وقد أدى اللاعبون تدريبات خاصة في المسبح خلال المران الصباحي بعد تواجدهم في الصالة الرياضية.

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