أخبار الاتحاد اليوم | مهاجم العميد يغيب وأوفيني يتحدث عن استعدادات العودة

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 15 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الاتحاد السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فابيو كاريلي وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 15 يوليو 2020 ...

مباراة ودية الليلة

أعلن نادي الاتحاد خوض لقاء ودي أمام فريق نجران، في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب الأمير سلطان بالمحالة.

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وأوضح النادي أن اللقاء سيقام دون حضور جماهيري، وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة خلال هذه الفترة، على إثر انتشار فيروس كورونا المستجد.

مهاجم الاتحاد يغيب عن لقاء نجران

تأكد غياب الإيفواري ويلفريد بوني؛ مهاجم الاتحاد، عن ودية الليلة أمام نجران، على إثر تعرضه للإصابة في مران الأمس.

الإيفواري أصيب بشد عضلي، ليخوض اليوم تدريبات خفيفة، وفضل المدير الفني فابيو كاريلي، إراحته من المباراة.

برونو أوفيني: نعمل لعودة أقوى وشباب الاتحاد هم نواة الكرة السعودية

أكد المدافع البرازيلي لفريق اتحاد جدة السعودي، برونو أوفيني، أنه ورفاقه يعملون على قدم وساق في معسكر الفريق المُقام حاليًا في مدينة أبها، من أجل تقديم أفضل ما لديهم في ما تبقى من مباريات قادمة في الدوري السعودي. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الآسيوي يختار مدربًا سعوديًا ضمن الأفضل بالقارة

أطلق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، استفتاءً جديدًا أمام الجماهير، بشأن أفضل المدربين في القارة، واضعًا أحد المدربين السعوديين بالقائمة. ( طالع التفاصيل )