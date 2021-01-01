أخبار الاتحاد اليوم | ترقب موقف الأحمدي .. وتغريم العبود

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 24 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 24 فبراير الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حجازي يكشف سبب خسارة الاتحاد من الفيصلي

كشف المصري أحمد حجازي، مدافع نادي الاتحاد، سبب خسارة فريقه أمام الفيصلي، حيث أكد على أن الأخطاء الفردية والجماعية هي السبب، بالإضافة إلى تفريط فريقه في الاستحواذ على الكرة.

حجازي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنا نحتاج إلى نقاط المباراة، لأنها كانت ستشكل فارقًا معنا في مشوارنا بالدوري، ولكن نأمل التعويض خلال المباريات القادمة".

جروهي: خسارة الفيصلي كانت مؤلمة

أكد البرازيلي مارسيلو جروهي، حارس مرمى فريق الاتحاد، على أن خسارة فريقه أمام الفيصلي مؤلمة له ولفريقه، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أحد يحب الخسارة.

جروهي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "يجب علينا أن نأخذ المباراة كدرس لنا، ولا يوجد شك نحن نمتلك فريقًا قويًا وعلينا أن نتعلم من أخطائنا".

تغريم ثنائي الاتحاد والأهلي بسبب الكمامة

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق عن تغريم عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد، ونوح الموسى لاعب الأهلي، ألف ريال لكل لاعب.

لجنة الانضباط قررت تغريم الثنائي بسبب عدم التزامهما بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وفقًا لتقرير المراقب الصحي للمباراة.

الاتحاد يترقب موقف كريم الأحمدي

تترقب إدارة نادي الاتحاد، موقف المغربي كريم الأحمدي لاعب وسط الفريق، من تمديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي، قبل دخوله الفترة الحرة.

وأشارت صحيفة "مكة" السعودية إلى أن الأحمدي سيدخل الفترة الحرة بعد أسبوعين، حيث سيتبقى في عقده 6 أشهر، وبعدها سينتقل لفريق آخر حال رغبته في الرحيل.