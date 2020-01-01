أخبار الاتحاد - البلوي يكشف كواليس صادمة في استقالته ووكيل بريجوفيتش يوضح موقف اللاعب

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 8 إبريل

تطورات جديدة في أزمة مهاجم الاتحاد بريجوفيتش على خلفية اعتقاله في صربيا لخرق حظر التجول.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الأربعاء 8 أبريل 2020 ...

الاتحاد يتجه لفسخ عقده بريجوفيتش

أفادت صحيفة الشرق الأوسط أن إدارة الاتحاد تتجه لفسخ عقد المهاجم ألكساندر بريجوفيتش استغلالًا لبند يُتيح لها ذلك بعد اعتقاله وحجزه بواسطة السلطات الصربية لخرقه حظر التجوال المطبق في البلاد ضمن إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة نقلًا عن مصادر صربية أن الاتحاد سيوفر بتلك الخطوة 19 مليون يورو.

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العميد حقق إنجازًا تاريخيًا في عام 2004، عندما خطف لقب دوري أبطال آسيا بريمونتادا تاريخية، فبعد أن صعد إلى النهائي اصطدم بسبونجنام إف سي الكوري الجنوبي.(التفاصيل من هنا)

الاتحاد يتواصل مع وكيل بريجوفيتش لتحديد موقفه

كشفت تقارير صحفية محلية عن تواصل جهاز الكرة بنادي الاتحاد مع وكيل أعمال اللاعب الدولي الصربي ألكسندر بريجوفيتش بعد اعتقاله في صربيا.(التفاصيل من هنا)

فيديو .. منصور البلوي : مكالمة هلالية ابعدتني عن الاتحاد وهذه كواليس صفقة كالون

فجر منصور البلوي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد الأسبق، مفاجأة كبيرة بعدما كشف عن المتسبب في غيابه عن الوسط الرياضي بشكل تام خلال الفترة الماضية.(التفاصيل من هنا)

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جول النسخة العربية يُذكركم ببعض الأسماء "المنسية" التي ارتدت قميص الفريق الاتحادي ولم تلعب سوى القليل من المباريات.(التفاصيل من هنا)