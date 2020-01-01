أخبار الأهلي - رمضان صبحي يصدم الجماهير وإكرامي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم الأربعاء 8 أبريل

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 8 إبريل ...

رمضان صبحي يصدم جماهير الأهلي

أكد رمضان صبحي جناح الأهلي المعار من هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، على رغبته في العودة مرة أخرى للاحتراف الأوروبي في الموسم الجديد أي كان الدوري الذي يلعب له.

وقال رمضان صبحي في تصريحات تلفزيونية: "لن أقوم بتجميل حديثي، أنا أرغب في العودة إلى الاحتراف الأوروبي مرة أخرى مع بداية الموسم المقبل".

حسام عاشور يتحدث عن الرحيل من الأهلي وطلب النادي بالاعتزال

واصل حسام عاشور إصراره على البقاء في الملاعب لمدة أطول في سن 34 عام، بعد مطالبة الأهلي باعتزاله نهاية الموسم الجاري.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية: "أنا في سن 34 عامًا، ولم أجري أي جراحة حتى الآن، فأنا أرغب في مواصلة اللعب، وعدم الاعتزال ولم أحسم موقفي".

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شريف إكرامي: فكرة الانضمام للزمالك غير مطروحة من الطرفين

أوضح شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي والذي قرر الرحيل عن الفريق نهاية الموسم الجاري، حقيقة اقترابه من الانضمام للزمالك في الموسم المقبل.

إكرامي أكد خلال تصريحات تلفزيونية، أنه لا توجد مفاوضات بشكل نهائي مع الزمالك للانضمام لهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حسين بن عيادة يدخل اهتمامات الأهلي

كشفت تقارير صحفية مصرية عن دخول حسين بن عيادة لاعب شباب قسنطينة في دائرة اهتمامات الأهلي من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

بن عيادة من المرشحين للانضمام للزمالك أيضًا لتدعيم الجبهة اليمنى للفريق بعد رحيل النقاز، وقد يكون صراعًا بين القطبين خاصًة بعد رحيل أحمد فتحي نهاية الموسم من الأهلي.