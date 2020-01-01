أخبار الأهلي | ذكريات شيفو وحوار مع السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 إبريل

تنوعت أخبار أهلي جدة اليوم الأربعاء، ما بين حديث عن روتين اللاعبين في الحجر الصحي، واستعادة الذكريات مع محمد عبد الشافي.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ودوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 8 إبريل 2020 ...

المزيد من الفرق

الموسى يبدأ التأهيل

هبدأ نوح الموسى؛ لاعب وسط الأهلي، مرحلة التأهيل بعدما انتهى برنامجه العلاجي، والذي ستستغرق ستة أسابيع، يعود بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

الموسى كانت قد أجرى عملية الفتاق الرياضي والالتهاب المزمن أسفل البطن مؤخرًا.

شيفو: لن أنسى لحظة تتويجي مع الأهلي بالدوري

وصف محمد عبد الشافي؛ ظهير أيسر الراقي السابق والزمالك المصري الحالي، لحظة تتويجه مع الأهلي بلقب الدوري السعودي من قبل باللحظة التي لا تصدق.

وقال شيفو، خلال تصريحات صحفية: "حصد لقب الدوري هي اللحظة الأفضل في مسيرتي مع الأهلي، كان لقبًا مهمًا لنا كلاعبين وللجماهير، وفرحتنا به لا تصدق، ولن أنسى هذه الذكرى أبدًا".

الأهلي يوضح - هل يرحل جوزيف دي سوزا للدوري التركي؟

كشف أحد مسؤولي الأهلي السعودي حقيقة رغبة اللاعب جوزيف دي سوزا في الرحيل عن صفوف الراقي خلال الفترة المُقبلة. (طالع التفاصيل)

حوار - السومة يتحدث عن رأيه في إلغاء الموسم وهل يقبل بتخفيض راتبه؟

أجرت قناة "أبو ظبي الرياضية" حوارًا مع السوري عمر السومة؛ مهاجم الراقي، تحدث به عن روتينه في الحجر الصحفي ورأيه في إلغاء الدوري وتخفيض رواتب اللاعبين. (طالع التفاصيل)