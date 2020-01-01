أخبار الأهلي اليوم | واقعة السومة ومصير عبدالفتاح عسيري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 29 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 29 يونيو 2020 ...

خاص | النصر يتفوق .. قيمة عرضي الأهلي والعالمي لعبد الفتاح عسيري

دخل نادي النصر السعودي بقوة في مفاوضات مع عبد الفتاح عسيري؛ جناح أيمن الأهلي السعودي ، لمحاولة خطفه في الميركاتو الصيفي المقبل.

صاحب الـ26 عامًا يدخل الفترة الحرة بعقده مع النادي الجداوي في يناير المقبل، ويحق له وقتها التوقيع لأي نادٍ آخر في الشتاء المقبل، على أن ينضم له بنهاية الموسم مجانًا. " اقرأ التفاصيل "

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عذر قهري يغيب دجانيني وبلايلي عن الأهلي

أبلغ الرأس أخضري دجانيني تفاريس، مهاجم فريق الأهلي إدارة ناديه، بعدم قدرته على العودة إلى جدة والالتحاق بالتدريبات الجماعية بسبب غلق المطار، وعدم فتح المجال الجوي في بلاده.

دجانيني أبلغ إدارة الأهلي بأن فتح المطارات سيكون يوم الإثنين المقبل، حيث سيسافر إلى البرتغال، ومنها إلى مدينة جدة.

ولم يحدد الجزائري يوسف بلايلي حتى الآن موعد عودته إلى جدة، بسبب غلق المطارات في الجزائر، وهو ما دفع إدارة الكرة بمطالبة اللاعب بالحافظ على التدريبات المنفردة، لحين فتح المجال الجوي بالجزائر.

الأهلي يدرس إلغاء فكرة المعسكر الخارجي

تدرس إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، إلغاء فكرة إقامة معسكر خارج جدة، وذلك استعادادًا لعودة النشاط الكروي بالمملكة.

إدارة الأهلي تفكر في الاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب الأمير محمد الفيصل، قبل عودة الدوري السعودي للمحترفين.

الحجر الصحي يمنع دي سوزا من العودة إلى جدة

تأجلت عودة البرازيلي جوزيف دي سوزا مدافع الأهلي إلى مدينة جدة، والذي كان مقررًا له الأسبوع الحالي، بعد إصابته بفيروس كورونا.

جوزيف أصبح ملتزمًا بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا، قبل إجراء المسحة الطبية الثانية، من أجل التأكد من سلامته، ومنحه الضوء الأخضر للعودة إلى جدة.

فيديو | جوميس أكبر من الكيان وواقعة السومة الرعناء .. مشادات اللاعبين والمدربين بالسعودية

علاقة المدرب باللاعب تبقى من العلاقات المقدسة، فلا يمكن للاعب مهما وصل من نجومية أن يتطاول على مدربه أو أن يتخطى قراره، فالمدير الفني هو صاحب الكلمة العليا بالفريق، عليا على الجميع بما فيهم اللاعبين أصحاب الخبرات وأصحاب النجومية والشهرة الكبيرة، عليا على الجميع دون استثناء، لكن هناك من تدفعه المواقف لطرح هذه العلاقة أرضًا..( طالع التفاصيل )

سامي الجابر وهدافو الدوري السعودي دون الفوز باللقب

تُوج عبد الرزاق حمدالله هدافًا للموسم الماضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد أضاف لهذا الإنجاز الثمين الفوز بلقب الدوري مع النصرلتكون السعادة مضاعفة.( طالع التفاصيل )

وصول ميلويفيتش إلى السعودية

وصل فلادان ميلويفيتش إلى المملكة العربية السعودي لقيادة الأهلي بعد قرار استئناف الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الدوري السعودي قد توقف طويلًا بسبب تفشي فيروس كورونا قبل قرار العودة مرة أخرى خلال شهر أغسطس المقبل.

يد الرب وتآمر الغندور .. أسوأ لحظات العرب في تاريخ كأس العالم

لم يغب الحضور العربي أبدًا عن كأس العالم منذ عام 1978، حيق شارك منتخب عربي واحد على الأقل في كل نسخة من النهائيات، لكن لحظات العرب في كأس العالم شهدت لحظات ولا أسوأ من تآمر وأخطاء تحكيمية، نستعرض معكم أبرزها.( طالع التفاصيل )