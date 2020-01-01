أخبار الأهلي اليوم | الصفقة الصيفية الأولى، وعودة سعيد المولد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 ...

الأهلي يُبرم أولى صفقاته الصيفية

أفادت صحيفة عكاظ السعودية أن الأهلي أبرم أولى صفقاته الصيفية بالتعاقد مع إسماعيل عمر لاعب نادي جدة في صفقة انتقال حر.

اللاعب صاحب الـ28 عامًا لفت أنظار المدرب ميلويفيتش خلال مواجهة الفريقين الودية الأخيرة، وقد طلب من الإدارة التعاقد معه خاصة لإجادته اللعب في مركز صناعة الألعاب وكذلك الجناحين الأيمن والأيسر.

إسماعيل عمر لعب هذا الموسم في دوري الدرجة الأولى السعودي 16 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف.

ميلويفيتش يرُكز على التسديد في مران الأهلي

أجرى النادي الأهلي حصتين تدريبيتين يوم أمس الثلاثاء، ركزت الأولى على الجوانب البدنية وتدريبات تقوية العضلات، فيما أجرى اللاعبون في التدريب المسائي تدريبات تكتيكية وفنية متنوعة.

وقد أبدى المدرب فلادان ميلويفيتش اهتمامًا خاصًا بالتسديد من بعيد خلال المران المسائي، سواء من كرات ثابتة أو متحركة.

سعيد المولد يُشارك في مران الأهلي

شهد مران الأهلي مساء أمس الثلاثاء مشاركة سعيد المولد بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا والتي حالت دون تواجده في التدريبات خلال الفترة السابقة.

ما الذي طلبه ميلويفيتش من منصور بن مشعل لموسم الأهلي القادم؟

الكشف عن نتائج اجتماع فلادان ميلويفيتش مع منصور بن مشعل. التفاصيل هنا

ميلويفيتش يدفع بساريتش أمام أحد

يلعب الأهلي اليوم ثالث مبارياته الودية استعدادًا لعودة الدوري السعودي، إذ سيُواجه نادي أحد الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي.