أخبار الأهلي اليوم | هل يتحقق ما غاب 10 أشهر ضد الهلال؟، وعودة الثنائي المصاب

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 26 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 26 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به، واستعداداته لانطلاق الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

العويس يُقاتل ليعود مبكرًا للعب مع الأهلي

يُكشف محمد العويس حارس مرمى الأهلي من جلساته العلاجية في عيادة النادي بهدف العودة مبكرًا وقبل الموعد المحدد للعب مع فريقه في الدوري السعودي.

العويس كان قد تعرض لقطع في الرباط الجانبي خلال مباراة السعودية أمام الصين في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022.

من جانب آخر، يُواصل المهاجم الشاب هيثم عسيري كذلك العمل وفق برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من الإصابة التي لحقت به خلال تواجده مع المنتخب الأولمبي، ومن المتوقع أن يعود للتدريبات الجماعية بعد أسبوعين تقريبًا.

بروتوكول جديد لحضور مباريات الدوري السعودي

اتخذت وزارة الرياضة السعودية قرارات جديدة فيما يخص بروتوكول حضور المشجعين لمباريات الدوري السعودي، حيث أبلغت مديري الملاعب بضرورة ارتداء الجماهير للكمامات في المدرجات، مؤكدة أن ذلك شرط أساسي لدخول الملعب.

وجاء ضمن التعديلات الجديدة في البروتوكول كلك منع الجماهير من التواجد في الممرات القريبة من المدرجات ومنع الازدحام داخل وخارج الملعب عند البوبابات، وقد نبهت على ضرورة تفتيش الأمن والمنظمين على الجماهير الموجودة في مقاعدها والتأكد من حالتها الصحية في تطبيق توكلنا وارتدائها للكمامات.

وقد أرسلت الوزارة إلى مديري الملاعب البروتوكول الطبي الجديد الخاص بدخول الجماهير والمنظمين والمسؤولين والفريقين المتواجهين، على أن يبدأ تطبيقه من الجولة المقبلة في الدوري السعودي للمحترفين ودوري بلو للدرجة الأولى.

الأهلي يستهدف الانتصار الثالث على التوالي لأول مرة منذ 10 أشهر

حقق الأهلي الفوز على الاتفاق والطائي تواليًا في الجولتين الأخيرتين من الدوري السعودي، ويستهدف الفوز الثالث حين يستضيف الهلال يوم الجمعة في عاشر جولات الدوري.

الأهلي لم يُحقق 3 انتصارات متتالية في الدوري السعودي منذ 10 أشهر، وتحديدًا حين هزم الفتح والنصر والرائد في الجولات الثامنة والتاسعة والعاشرة من الموسم الماضي.

عودة الموسى وهوساوي .. هاسي يتنفس الصعداء

تنفس الألباني بيسنيك هاسي المدير الفني للأهلي الصعداء بعد تلقيه أخبارًا إيجابية من الجهاز الطبي تمثلت بشفاء نوح الموسى ومعتز هوساوي وجاهزيتهما لمواجهة الهلال في الجولة القادمة من الدوري السعودي.

الأهلي افتقد خدمات المدافع هوساوي خلال المباراتين الأخيرتين لتعرضه لإصابة عضلية، فيما أبعدت إصابة الكاحل الموسى عن وسط الأهلي خلال الجولات الثلاثة الأخيرة.

الثنائي خضع لاختبارات طبية خلال الأيام الماضية تخطياها بنجاح وباتا جاهزين للعب حال قرر المدرب الاعتماد عليهما أمام الضيف الأزرق.