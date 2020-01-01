أخبار الأهلي اليوم | نجم طرابزون على الرادار ومراقبة اللاعبين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 25 أبريل

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم السبت 25 أبريل، وتصدرتها تصريحات فهد الهريفي نجم نادي النصر.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم السبت 25 أبريل 2020 ...

فهد الهريفي: أنصح دجانيني بالرحيل عن الأهلي، سيُصبح أفضل

نصح فهد الهريفي نجم النصر والمنتخب السعودي المعتزل مهاجم الرأس الأخضر "دجانيني تفاريس" بالرحيل عن فريقه النادي الأهلي السعودي، موضحًا أنه سيُصبح في وضع أفضل إن أقدم على تلك الخطوة.

دجانيني يلعب مع الأهلي منذ انضم إليه قادمًا من نادي سانتوس لاجونا المكسيكي عام 2018 مقابل ما يزيد عن 10 ملايين يورو، ويُعد من العناصر الأساسية والمهمة في الفريق خلال الموسمين الأخيرين رغم تغير المدربين. " اقرأ التفاصيل "

الأهلي يُراقب تصريحات لاعبيه في السوشيال ميديا

أنهت لجنة الانضباط والسلوك في الأهلي السعودي إعداد لائحة المخالفات والعقوبات التي تتعلق باللاعبين والمدربين وجميع العاملين في النادي، لضمان سير العملية الإدارية بكفاءة عالية وانضباط كامل.

وسيقع ضمن مسؤولية اللجنة متابعة ومراقبة كافة التصريحات الصادرة من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم والألعاب الأخرى على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، وسترصد تلك اللجنة المخالفات وتُحدد العقوبات الرادعة بحق أصحابها. " اقرأ التفاصيل "

تقارير: الأهلي يقدم عرضًا كبيرًا لضم نجم طرابزون التركي

أكدت تقارير صحفية، على أن النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، بدأت في التحرك، من اجل التعاقد مع أحد نجوم فريق نادي طرابزون التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة "يني أكيت" التركية، إلى أن إدارة الأهلي تقدمت بعرضًا جنونيًا لنادي طرابزون سبور التركي، للحصول على خدمات الغاني كاليب إكوبان، مهاجم الفريق. " اقرأ التفاصيل "

مشجع الاتحاد تحول إلى مدرب وقاد فريقه لحصد الدوري أمام الأهلي

يعد ديربي جدة الذي يجمع بين فريقي الأهلي والاتحاد، هو أقوى وأشرس المواجهات العربية، التي ينتظرها الجماهير العربية والسعودية على وجه الخصوص، من أجل الاستمتاع بها.

وتاريخ مواجهات ديربي جدة شهد العديد والكثير من الأحداث الغريبة والساخنة، التي مازال يتذكرها البعض، ولا يعرف عنها الكثير. " اقرأ التفاصيل "