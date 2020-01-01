أخبار الأهلي اليوم | المتاعب تتزايد واستغلال أزمات الأندية الأخرى

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 27 إبريل

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم الإثنين 27 أبريل، وتصدرتها أخبار الأزمة المالية، بجانب الميركاتو الصيفي المرتقب.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 27 أبريل 2020 ...

خاص | الخطوط الجوية السعودية تزيد من متاعب الأهلي المالية

يبدو أن المشاكل المالية التي يمر بها النادي الأهلي السعودي ستزداد صعوبة الموسم القادم، بعد ظهور أزمة جديدة على السطح. (طالع التفاصيل)

سلمان المؤشر: اتفقت مع مدرب خاص لاستكمال التدريبات البدنية

أكد سلمان المؤشر، لاعب النادي الأهلي، على أنه يركز على تجهيز نفسه بدنيًا بشكل جيد، خلال فترة التوقف الحالية، من أجل الحفاظ على برنامجه اللياقي الخاص بشكل كامل، والذي وضعه الجهاز الفني له. (طالع التفاصيل)

الأهلي يدرس استغلال الأزمات والتعاقد مع بلعمري وأنسيلمو

بدأ النادي الأهلي، البحث عن صفقات مميزة، من أجل التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث يسعى لاستغلال أزمات بعض اللاعبين مع أنديتهم، من أجل التعاقد معهم. (طالع التفاصيل)

الأهلي يقرر الاستفادة من قرار "فيفا" بشأن لاعبيه

قررت إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، تأجيل البت في مصير عقود ثلاثي الفريق سلمان المؤشر ومهند عسيري وياسر المسيليم، لاعبي الفريق، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي. (طالع التفاصيل)