أخبار الأهلي اليوم | 3 صفقات نارية والعين على محترف الوحدة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 26 إبريل

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد 26 أبريل، وتصدرتها أخبار الميركاتو الصيفي المرتقب.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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2 من الدوري السعودي وواحدة من تركيا .. 3 صفقات نارية للأهلي

يُخطط فلادان ميلويفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي جيدًا ومبكرًا للموسم القادم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد أكدت المصادر الصحفية المتابعة أن الراقي بصدد إتمام 3 صفقات نارية. ( طالع التفاصيل)

الأهلي وجهة محتملة لمحترف الوحدة

أثار سعيد العويران نجم الشباب والمنتخب السعودي المعتزل جدلًا واسعًا في الإعلام والشارع الكروي السعودي بإعلانه رحيل البرازيلي أنسيلمو دي مورايس عقده مع الوحدة، موضحًا أن الأهلي وجهة محتملة للاعب. ( طالع التفاصيل )

ماذا قدم أنسيلمو مع الوحدة ليتصارع عليه كبار الدوري السعودي؟

يتصارع الأهلي مع الهلال والاتحاد لضم البرازيلي أنسيلمو دي مورايس؛ محترف الوحدة، فدعونا نستعرض ماذا قدم للتصارع عليه؟ ( طالع التفاصيل )

العويس يبدأ برنامج تقوية

بدأ محمد العويس؛ حارس مرمى الأهلي، برنامج تقوية، بعدما أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، استعدادًا للمشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الحارس قد أصيب بكسر في إحدى أصابع يده، خلال مران الراقي.