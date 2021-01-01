أخبار الأهلي اليوم | حقيقة هروب فيسا، ومفاجأة ميلويفيتش للإدارة

نُقدم لكم أبرز أخبار الأهلي اليوم 23 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الأهلي السعودي اليوم 23 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

الأهلي ينفي هروب فيسا ويؤكد عودته

نقلت صحيفة الاقتصادية السعودية عن مصدر مسؤول في النادي الأهلي نفيه هروب اللاعب ليوبومير فيسا ونيته عدم العودة إلى جدة.

لاعب الوسط الصربي غائب عن الفريق للإصابة منذ مباراة الشباب في الجولة الـ20 من الدوري السعودي، وقد سافر مؤخرًا إلى بلاده لاستكمال برنامجه العلاجي.

كانت بعض الأخبار قد تحدثت عن أن السبب الحقيقي لسفر فيسا إلى بلاده هو عدم حصوله على مستحقاته المالية ورواتبه الشهرية لعدة أشهر، لكن المصدر نفى ذلك مؤكدًا أنه سافر بإذن من الجهازين الفني والإداري ووقع على تعهد بالعودة.

وأضاف للاقتصادية "قبل كل شيء فيجسا ظل يعاني إصابة طوال الفترة الماضية وهي التي تسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات الجماعية واللقاءات الرسمية كونه ينفذ برنامجًا علاجيًا في عيادة النادي".

"طلب اللاعب السفر لبلاده من أجل تكملة المرحلة الثانية من العلاج وليست لديه أي متأخرات مالية كونه تسلمها مسبقا بل وقع على تعهد من أجل ضمان وصوله نهاية الأسبوع الحالي إلى جدة".

ميتريستا يُهدد بفسخ عقده، والنادي يتحرك

أوضحت صحيفة الاقتصادية السعودية أن ألكساندرو ميتريتسا جناح الأهلي منح إدارة ناديه مهلة 15 يومًا للرد على طلبه بخصوص عدم حصوله على رواتبه الشهرية خلال الشهرين الماضيين، مهددًا بفسخ عقده الذي يمتد للموسم القادم حال عدم تسلمه تلك المستحقات.

وأضافت الصحيفة أن إدارة الأهلي تحركت سريعًا وتواصلت مع اللاعب وبصدد تسليمه كافة مستحقاته المالية المتأخرة.

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