أخبار الأهلي اليوم | ميلوفيتش يتحدث عن تخفيض راتبه.. وأين جيل موسم 2015 - 2016

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 24 أبريل

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم الجمعة 24 أبريل، وتصدرتها تصريحات ميلوفيتش المدير الفني.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 24 أبريل 2020 ...

ميلوفيتش يتحدث عن تخفيض راتبه وسعادته بتدريب الأهلي

تحدث الصربي فلادان ميلوفيتش المدير الفني للأهلي عن موافقته على تخفيض عقده مع الراقي بسبب الأزمة التي يمر بها العالم.(طالع التفاصيل)

جيل الأهلي الذي أعاد الدوري السعودي بعد غياب 32 عامًا، أين هم الآن؟

شهد موسم 2015\2016 عودة النادي الأهلي للتتويج ببطولة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الثالثة في تاريخه والأولى منذ 32 عامًا، ليصنع جيل الراقي تاريخًا جديدًا للنادي.

وكانت مباراة التتويج عندما قلب الفريق تأخره أمام الهلال إلى فوز 3-1 بملعب الملك عبد الله بمدينة جدة، بفضل هدفين للمهاجم السوري عمر السومة.

التتويج الرائع للنادي الأهلي حفر اسم هذا الجيل ضمن ذاكرة جماهير الفريق، وفي هذا الإطار نُلقي لكم الضوء على أبرز لاعبي أبطال الدوري لموسم 2015\2016 وأين هم الآن (طالع التفاصيل)

غموض مصير 9 لاعبين بالدوري السعودي بسبب أنديتهم الجديدة

يُحيط الغموض بمصير 9 لاعبين محليين بالدوري السعودي للمحترفين وقعوا رسميًا لأندية جديدة خلال الفترة الماضية، وذلك خلال الموسم بعد دخولهم في فترة الانتقال الحرة.(طالع التفاصيل)

فريق إنجليزي ضمن الأسباب - كيف اختارت الأندية السعودية ألوان قمصانها؟

تمتلك أندية الدوري السعودي للمحترفين شكلاً مميزًا بفضل القمصان التي اشتهروا بها على مدار التاريخ، وأصبح اللون يُميز هذه الأندية عند مشاهدتها في التلفاز.

وتتساءل جماهير الأندية السعودية دومًا عن سبب اختيار بعض قمصان الأندية السعودية، وهو ما نُلقي عليه الضوء فيما يلي (طلع التفاصيل)