أخبار الأهلي اليوم | فايلر يطلب عودة لاعب جديد، واتصالات مع أزارو

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 8 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 8 أغسطس 2020 ..

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الأهلي يتواصل مع أزارو لحسم موقفه

تواصل مسؤولو النادي الأهلي مع مهاجم الفريق وليد أزارو للتنسيق معه حول عودته للتدريبات ومستقبله في الموسم القادم.

المهاجم المغربي لم يُمدد إعارته مع الاتفاق السعودي لخلاف مالي، ولا يستطيع اللعب مع الأهلي محليًا وقاريًا، ويهدف النادي للجلوس مع اللاعب ووكيله للحديث حول مستقبله في الفترة القادمة وانخراطه في التدريبات الجماعية.

ربيع ياسين: موهوب الأهلي في طريقه إلى تونس

قال ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب أن محمود صابر مدافع النادي الأهلي لم يُجدد عقده مع الفريق وفي طريقه للاحتراف في الدوري التونسي.

اللاعب أدلى بتصريحات صحفية أكد فيها أنه لم يُوقع على عقود احترافية مع الأهلي بعد لرفضه التوقيع على بياض وإصراره على معرفة التفاصيل المالية للعقد، وأشار إلى وجود عرض من أحد الأندية التونسية الكبيرة سيكشف عن اسمه قريبًا.

فايلر يطلب استعادة أحمد ياسر ريان

أفادت مصادر صحفية مصرية أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي طلب عودة أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق الشاب المعار إلى الجونة هذا الموسم، وقد أبدى السويسري إعجابه بقدرات اللاعب وشدد على حاجة الفريق له الموسم القادم خاصة في ظل صعوبة التعاقد مع مهاجم جديد وإمكانية التخلي عن وليد أزارو.

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