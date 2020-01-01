أخبار الأهلي اليوم | عودة أزارو، والعمل على صفقة قوية ومفاجئة

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 22 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 22 يوليو 2020 ..

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شوبير: الأهلي يعمل على صفقة قوية ومفاجئة

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي لن يُبرم سوى صفقتين خلال الفترة القادمة، الأولى تمت بالفعل وكانت ضم طاهر محمد طاهر مقابل 20 مليون جنيه مصري، والثانية مع لاعب صاعد ظهر جيدًا وجاري حاليًا التفاوض مع ناديه.

وأضاف حارس مرمى الأهلي السابق أنه قد تكون هناك صفقة أخرى قوية ومفاجئة جدًا لكنها تحتاج جهد كبير لإتمامها.

بيراميدز ينفي وجود مفاوضات لضم ثنائي الأهلي

نفى هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وجود أي مفاوضات مع النادي الأهلي لضم جناحه أحمد الشيخ خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم، وكذلك شدد على نفي الأخبار التي تتحدث عن رغبة النادي في ضم رمضان صبحي من هدرسفيلد تاون الإنجليزي

الأهلي يرفض تأجيل أو إلغاء مباراة سموحة الودية

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي عدم وجود نية لإلغاء أو تأجيل مواجهة سموحة الودية المقرر لها يوم الجمعة 24 يوليو القادم.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات صحفية أنه لا يوجد شيء طارئ يدفع الأهلي لتغيير مواعيد مبارياته الودية، مشيرًا إلى أن المباراة التالية أمام الجونة في 28 يوليو ستلعب في موعدها كذلك.

الاتفاق: علاقتنا بوليد أزارو انتهت، لقد عاد للأهلي

أكد خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي أن علاقتهم انتهت بالمهاجم المغربي وليد أزارو الذي لعب مع الفريق معارًا من الأهلي منذ يناير الماضي.

وحاول الفريق السعودي تمديد عقد استعارة اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري في السعودية، ورغم ترحيب الأهلي وموافقته إلا أن عدم التوصل لاتفاق مالي مع أزارو حال دون إتمام تلك الخطوة.

الناصر قال في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس أمس "المفاوضات سارت جيدًا بيننا وبين الأهلي، لكن المطالب المالية الكبيرة للاعب حالت دون التوصل لاتفاق معه، أزارو حاليًا عاد للأهلي".

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