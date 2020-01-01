أخبار الأهلي اليوم | موقف كريم فؤاد، ودور بلجيكا في صفقة موليكا

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأحد 19 يوليو 2020 ..

المزيد من الفرق

مستحقات الأهلي تجبر النجم الساحلي على بيع نجم هجومه

أفادت مصادر صحفية تونسية أن إدارة النجم الساحلي باتت مستعدة للتخلي عن مهاجم الفريق كريم العريبي بهدف توفير المبالغ المالية اللازمة لتسديد المستحقات المالية المطلوبة للنادي الأهلي بسبب قضية اللاعب سليمان كوليبالي، إذ كان فيفا قد ألزم النادي التونسي يوم أمس بتسديد 1.4 مليون دولار لنظيره المصري في غضون 45 يومًا وإلا سيتعرض لعقوبات كبيرة.

وأوضحت إذاعة موزاييك أن العريبي مطلوب بشدة في منطقة الخليج العربي خاصة قطر والسعودية.

الأهلي يلجأ إلى بلجيكا لضم موليكا

أفادت مصادر صحفية مصرية أن إدارة الأهلي بدأت التواصل مع شركة تسويق بلجيكية مخولة من جانب مازيمبي لجلب عروض لمهاجمه جاكسون موليكا، ويأمل النادي المصري أن تنجح الشركة في إقناع رئيس النادي التخلي عن اللاعب لصالحه خاصة مع وصول عرضه إلى ما يقرب 3 ملايين يورو.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع أن الشركة البلجيكية مرحبة جدًا بالتعامل مع الأهلي في صفقة موليكا، خاصة أنها تراها بداية تعاون مثمر بين الطرفين.

خالد مرتجي: من يريد لقب دوري الأبطال لن يهتم أين يلعب

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن فريقه جاهز للعب المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا في أي مكان، موضحًا أنه سيكون سعيدًا لو لعبت في مصر وكذلك الحال للأندية المغربية حال أقيمت في المغرب.

وأضاف مرتجي لموقع البطولة المغربي "الفريق الذي يسعى للفوز بلقب دوري الأبطال لا يهمه أين سيلعب، بل يجب أن يكون جاهزًا للعب في أي مكان وضد أي منافس. الأفضل باعتقادي أن تُلعب المباريات على أرض محايدة".

إنبي والنجوم يردان على أخبار توقيع كريم فؤاد للأهلي

أثيرت أخبارًا عديدة خلال الساعات الأخيرة عن توقيع كريم فؤاد لاعب النجوم المعار حاليًا لإنبي على عقود انضمامه للنادي الأهلي، لكن مسؤولي الناديين نفوا تلك الأخبار تمامًا.

إذ قال عبد الناصر محمد مدير الكرة في إنبي لقناة أون تايم سبورتس "نسمع الكثير حول توقيع كريم فؤاد للأهلي، لكن هناك عقد يربطنا بالنجوم يحق لنا بموجبه ضم اللاعب نهائيًا وفق عدة بنود، واللاعب يُعد من حقنا للموسم القادم حال لم يصعد النجوم للدوري الممتاز أو يصله عرض أوروبي".

من جانبه قال محمد الطويلة رئيس نادي النجوم أن البند الذي يُتيح لإنبي شراء اللاعب نهائيًا انتهى في 30 مايو الماضي، لكن يحق للنادي الاحتفاظ بكريم فؤاد موسمًا آخر إلا إن وصله عرض للاحتراف الأوروبي.

مضيفًا حول إمكانية توقيعه للأهلي "حتى لو وقع اللاعب للأهلي، هذا لا يعني شيئًا مادام ليس هناك اتفاق معنا، وأنا لم يتحدث معي أحد بشكل رسمي".

مرتضى منصور يمنع الحديث عن الخطيب ويعد بمفاجأة "ستهز" مصر رياضيًا