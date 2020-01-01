أخبار الأهلي اليوم | فايلر يرفض توصية لجنة التخطيط، وتحديد موعد إياب دوري الأبطال

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 4 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2020 ..

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الأهلي يستأنف مرانه وجلسة بين فايلر وعبد الحفيظ

استأنف النادي الأهلي مرانه الجماعي يوم أمس بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة يومين لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم.

واجتمع سيد عبد الحفيظ مع رينيه فايلر على هامش المران بهدف التنسيق والتحضير للفترة القادمة المزدحمة بالمواعيد المهمة محليًا وقاريًا.

الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة إنبي يوم التاسع من أغسطس الجاري في الدوري المصري.

الأهلي يُحدد موعد مباراة الإياب أمام الرجاء في دوري أبطال أفريقيا

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي على تحديد يوم الثالث من أكتوبر القادم موعدًا لمباراة الإياب في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الرجاء المغربي في مصر.

وستُلعب مباراة الذهاب يوم 28 سبتمبر القادم في المغرب، فيما لم يُحسم بعد ملعب المباراة النهائية.

فايلر يرفض توصية لجنة التخطيط بالأهلي

أفادت مصادر صحفية مصرية أن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي رفض توصية لجنة التخطيط بالتعاقد مع مدافع جديد قبل انطلاق الموسم القادم.

لجنة التخطيط ترى ضرورة التعاقد مع مدافع جديد، وقد حصرت الخيارات بين اسمين هما أسامة جلال مدافع إنبي وعودة محمد عبد المنعم بعد نهاية إعارته إلى سموحة، فيما يرى المدرب السويسري أن دفاع الفريق قوي ولا حاجة لدعمه بلاعبين جدد.

عماد نبيل دونجا يحدد موعد الحديث حول مستقبله

قال عماد نبيل دونجا نجم وسط بيراميدز الذي ربطته الصحافة بالانتقال للأهلي أو الزمالك خلال سوق الانتقالات الصيفي الجاري أنه لن يتحدث عن مستقبله سوى بعد نهاية مشوار فريقه في الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.