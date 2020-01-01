أخبار الأهلي اليوم | شروط عودة صالح، وخصم فايلر المفضل في نهائي الأبطال

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 28 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 28 يوليو 2020 ..

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فايلر يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال

أكد رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي صعوبة المباريات المتبقية من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم نظرًا لتأهل أقوى أربع فرق في القارة لنصف نهائي البطولة.

وحين سُئل خلال تصريحاته لقناة الأهلي عن الفريق الذي يتمنى مواجهته في المباراة النهائية في حال تخطى الوداد، أجاب "أفضل مواجهة الزمالك، سيكون نهائيًا رائعًا لمصر. نحن لا نخاف أي فريق وهدفنا الفوز باللقب مهما كان المنافس".

أضاف "مواجهة الوداد صعبة جدًا، نحن نتحدث عن مواجهات ستجمع أفضل 4 فرق في القارة. الجميع يريد الفوز باللقب لكني أرى فرص الأهلي كبيرة، وإن كان هناك دومًا حاجة للحظ بجانب الأداء الجيد".

فايلر يُحدد شروط العفو الكامل عن صالح جمعة

أشاد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بالقدرات الفنية الكبيرة للاعب وسط الفريق "صالح جمعة"، لكنه شدد على أهمية الجانب الذهني والبدني في تقييم اللاعبين.

وحدد المدرب السويسري أربعة شروط لعودة جمعة للعب مع الأهلي، بقوله "صالح جمعة لاعب رائع فنيًا، لكنه بحاجة لأن يكون جاهزًا من الجوانب البدنية والفنية والذهنية ليلعب. هو مطالب كذلك بالقيام بتحركات سليمة دون كرة داخل الملعب، وكذلك أن يكون مفيدًا لزملائه اللاعبين وللفريق، وأن يُحسن من أدائه".

الأهلي يُواجهة الجونة وديًا، والمباراة منقولة تلفزيًا

يخوض الأهلي عند الخامسة من مساء اليوم مباراة ودية جديدة ضمن استعداداته لاستئناف الدوري المصري، حيث سيلعب ضد الجونة بعدما كان قد سحق سموحة الأسبوع الماضي 4-0.

المباراة ستُنقل تلفزيًا عبر قناة النادي الأهلي الرسمية.

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