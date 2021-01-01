أخبار الأهلي اليوم | موقف موسيماني من الرحيل .. وحقيقة إلغاء الدوري المصري

أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 2 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الأهلي المصري لليوم 2 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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"من يريد الرحيل فليرحل" .. موقف موسيماني من تدريب منتخب جنوب إفريقيا

ربطت بعض التقارير الصحفية بين المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، وتدريب منتخب بلاده، بعد أن تمت إقالة موليفي نتسيكي، المدير الفني لمنتخب الأولاد.

إقالة موليفي جاءت بعد خسارته أمام منتخب السودان بهدفين دون رد، ومن ثم فشل منتخب الأولاد في الصعود إلى كأس الأمم الإفريقية، التي ستقام في يناير 2022 بالكاميرون. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء الدوري .. وموقف صلاح من المنتخب الأولمبي

كشف أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، حقيقة ما تردد حول وجود رغبة لإلغاء النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعن موقف محمد صلاح نجم ليفربول من الانضمام للمنتخب الأولمبي.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن اللجنة الثلاثية تدرس إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، بسبب ضيق الوقت وضغط المباريات على الفرق. (طالع التفاصيل)

موعد مباراة الأهلي والمريخ الإياب والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلاً على نادي المريخ السوداني ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2021.

فاز الأهلي في آخر مبارياته في الأميرة السمراء على فيتا كلوب بثلاثة أهدافٍ نظيفة، ليخطوا خطوة كبيرة نحو التأهل، حيث أصبح رصيده 7 نقاطٍ في المركز الثاني.

على الجانب الآخر، خسر المريخ مباراته الثالثة في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا على يد سيمبا، لينتهي حلم التأهل بعد أن استقر في قاع ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، فيما ابتعد نادي سيمبا بالصدارة وأصبح رصيده 10 نقاط. (طالع التفاصيل)

محمد الشناوي يتحدث عن مواجهة المريخ السوداني

أكد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على صعوبة مواجهة المريخ السوداني ضمن الجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره المريخ السوداني غدًا في الثالثة عصرًا، في السودان، ويسعى لخطف الـ3 نقاط وتفادي المفاجآت.

وقال الشناوي في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "هدف الأهلي هو تصدر المجموعة ولن يتحقق هذا سوى بالفوز خلال المباراتين المقبلتين".

وتابع الشناوي تصريحاته قائلًا: "درسنا المريخ جيدًا، وتربطنا بعلاقة قوية مع الشعب السوداني ونفتخر بتواجدنا هنا".