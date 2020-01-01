أخبار الأهلي اليوم | موقف رمضان صبحي والنقاز يرحب بالانضمام للقلعة الحمراء

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 15 أبريل

ًالحديث عن سوق الانتقالات ومستقبل نجوم الفريق يتصدر أخبار الأهلي المصري اليوم الأربعاء.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الأربعاء 15 أبريل 2020 ..

سيد عبدالحفيظ: تقليص عدد الأجانب له عواقب سلبية فنيًا وتسويقيًا

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، رفضه تقليل عدد اللاعبين الأجانب في الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المقبل.

وجاء سبب رفض سيد عبدالحفيظ بسبب أن عواقبه السلبية كثيرة على المستوى الفني والتسويقي، وأن تواجد اللاعب الأجنبي في الدوري المصري يزيد البطولة من الناحية الفنية.

وكيله: موقف رمضان صبحي مع الأهلي غير واضح

أكد نادر شوقي وكيل رمضان صبحي جناح الأهلي، أن موقف اللاعب من الاستمرار مع فريق القلعة الحمراء غير واضح.

وأضاف شوقي: "ليس لدي أي إجابة واضحة من أجل مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي، وننتظر مصير الدوريات في جميع أنحاء العالم".

حسام حسن: الأهلي رفض عودتي بعد الموسم الأول مع الزمالك

أجرى حسام حسن حوارًا مع قناة أون تايم سبورت كشف خلاله عن رفض مجلس إدارة النادي الأهلي المصري عودته لصفوف الفريق بعد الموسم الأول له مع الزمالك.(طالع التفاصيل)

فيديو .. النقاز: لا مصالحة مع الزمالك وأرحب باللعب للأهلي

أكد التونسي حمدي النقاز؛ لاعب الزمالك السابق، أنه لا توجد أي نية لديه للتصالح مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة، مرحبًا بالعودة لمصر لأي نادٍ آخر. (طالع التفاصيل)