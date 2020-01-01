أخبار الأهلي اليوم | موقف جيرالدو والشيخ من القمة .. وهل تشاجر رمضان مع الجماهير؟

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 19 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رينيه فايلر وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الثلاثاء 18 أغسطس 2020 ..

ميهوب: الزمالك له الأفضلية في مباراة القمة أمام الأهلي

تحدث علاء ميهوب نجم الأهلي السابق، عن مواجهة الزمالك المقبلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وأكد أنها صعبة للغاية على فريق القلعة الحمراء.

وقال ميهوب في تصريحات تلفزيونية: "الأمر صعب بسبب رحيل رمضان صبحي وغياب حسين الشحات بسبب الجراحة الذي أجراها، واستمرار إيقاف محمود كهربا، والإصابة الذي تعرض لها جيرالدو".

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وأضاف: "الزمالك له أفضلية في لقاء القمة المقبل بسبب اكتمال صفوفه على عكس الأهلي الذي يعاني بشكل كبير من الغيابات".

اتحاد الكرة يعلن مواعيد الجولات 23 و24 و25 من الدوري المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد الجولات 23 و24 و25 من الدوري المصري الممتاز، كما هو متفق بالإعلان عن كل 3 جولات عقب العودة من توقف النشاط الرياضي.

وتنطلق المباريات يوم 29 أغسطس وتنتهي في 7 سبتمبر الجاري، حيث جاءت مباريات القطبين الأهلي والزمالك على النحو التالي:

المصري والأهلي في الجولة 23 يوم 29 أغسطس.

الزمالك وإنبي في الجولة 23 يوم 30 أغسطس.

بيراميدز والزمالك في الجولة 24 يوم 3 سبتمبر.

الأهلي ووادي دجلة في الجولة 24 يوم 4 سبتمبر.

الزمالك وطلائع الجيش الجولة 25 يوم 6 سبتمبر.

حرس الحدود والأهلي الجولة 25 يوم 7 سبتمبر.

رمضان صبحي يوضح حقيقة شجاره مع جماهير الأهلي

أوضح رمضان صبحي نجم الأهلي السابق، حقيقة شجاره مع بعض جماهير الفريق، بعد إعلان رغبته بالانتقال إلى بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال رمضان في تصريحات لموقع "في الجول": "كل ما يتردد في هذا الشأن، فهو كذب، لم يحدث أي شيء من الأساس".

الأهلي يوضح موقف أحمد الشيخ وجيرالدو من القمة

أوضح سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي موقف الثنائي جيرالد ودا كوستا وأحمد الشيخ وإصابتهما وهل سيلحقان بلقاء القمة أم لا.

قال عبدالحفيظ في تصريحات لموقع "في الجول": "نسبة تواجد أحمد الشيخ وجيرالدو أمام الزمالك كبيرة للغاية، ونسعى لتوسيع فارق النقاط".