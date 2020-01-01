أخبار الأهلي اليوم | موقف العويس من ديربي جدة .. ومسحة لأندية الدوري السعودي

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 30 أكتوبر

يواصل النادي الأهلي استعداده لخوض مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حسم لقب الدوري المصري الممتاز، حيث ينتظر المارد الأحمر تحديد الطرف الثاني بالنهائي القاري.

وتتصدر استعدادات الأهلي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه بيتسو موسيماني وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 ..

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أزمات عنصرية وسنفوز بالدم.. تصريحات أشعلت ديربي جدة

ديربي جدة أو ديربي الغضب كما يحلو للبعض أن يُطلق عليه، مواجهة مثيرة، حماسية، ندية من نوع خاص، تنتظرها الجماهير بين الحين والآخر، إنها مباراة الأهلي والاتحاد.

العميد والراقي يلتقيان مساء يوم السبت المقبل على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في تمام الساعة الثامنة إلا عشر دقائق بتوقيت المملكة، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. (طالع التفاصيل)

كسر الفك وإسالة الدماء .. عندما اشتبك لاعبي الاتحاد والأهلي بديربي جدة

دائمًا ما تشهد مباريات الديربي أحداثًا ساخنة، في ظل المنافسة طرفيها وأيضًا شغف الجماهير بها، ليعلن كل فريق أنه الأفضل في مدينته، متفوقًا على جاره اللدود.

وشهدت مباريات ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد الكثير من الأحداث المثيرة والساخنة، حيث قد تتحول المشاحنات بين الجماهير في المدرجات إلى أرضية الملعب بين لاعبي الفريقين.

ووصلت الأمور إلى إسالة الدماء على أرضية الملعب، بعد ما يعرف بلهجة أهل جدة "المضاربات" بين اللاعبين، لتظل تلك الأحداث حاضرة في أذهان الجميع، مهما مر الزمان عليها. (طالع التفاصيل)

غياب العويس عن ديربي جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الجمعة، عن موقف محمد العويس حارس مرمى الأهلي من مواجهة الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين المقرر لها غدًا.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الجمعة، أن العويس لن يلعب المباراة أمام الاتحاد بسبب إصابة المفصل الذي تعرض لها الحارس، وسيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة لحسم موقفه.

جة أهل جدة "المضاربات" بين اللاعبين، لتظل تلك الأحداث حاضرة في أذهان الجميع، مهما مر الزمان عليها. (طالع التفاصيل)

مسحة طبية على جميع الأندية قبل الجولة الرابعة من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية عن نية الاتحاد السعودي في إقرار مسحة طبية على جميع اللاعبين قبل انطلاق الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة"، أن الاتحاد السعودي لكرة القدم طالب الأندية كاملة بإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا قبل الجولة الرابعة.