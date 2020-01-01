أخبار الأهلي اليوم | موقف العروض الفرنسية لـ"بلايلي" وحقيقة مفاوضات بلعمري

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 13 مايو 2020 ...

رغم حسم موقفه .. عروض فرنسية تُهدد بقاء يوسف بلايلي في الأهلي

كشفت تقارير صحفية فرنسية عن وجود اهتمام من قبل بعض الأندية الفرنسية بالتعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري يوسف بلايلي لاعب النادي الأهلي السعودي الحالي.(طالع التفاصيل)

أسد وعنكبوت ومبابي .. أشهر وأبرز احتفالات اللاعبين بالدوري السعودي

يستغل لاعبي كرة القدم تسجيل الأهداف للتعبير عن فرحتهم على طريقتهم الخاصة، ولذلك نُشاهد دائمًا العديد من الاحتفالات المختلفة.

وتكون الأهداف الوسيلة التي يعبّر فيها اللاعب عن فرحته بتسجيل هدف ومساعدة فريقه، وفي بعض الأحيان يكرر اللاعب احتفاله ليصبح علامته المسجلة والمميزة.(طالع التفاصيل)

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الأهلي لا يفاوض بلعمري

رئيس نادي الأهلي يؤكد على عدم وجود مفاوضات مع أنسيلمو لاعب الوحدة وبلعمري لاعب الشباب.(طالع التفاصيل)

عادت لنا الحياة واللقب من حق النصر .. ردود الأفعال حول استئناف الدوري السعودي

استقبل الجمهور السعودي إعلان رابطة دوري المحترفين، استئناف المباريات خلال أغسطس المقبل، بانقسام في الآراء.

المباريات بالمملكة كانت قد توقفت في مارس الماضي وحتى إشعار آخر، بعدما ظهرت حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة الآلاف.(طالع التفاصيل)