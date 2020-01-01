أخبار الأهلي اليوم | موسيماني وحلم "الثانية" والتشكيل المثالي بالدوري المصري

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 6 نوفمبر

يُواصل الأهلي استعداداته الجادة للمباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الأهلي لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الأهلي اليوم 6 نوفمبر 2020.

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موسيماني: أفضل ذكرى لي كمدرب هي الفوز على الزمالك!

اعتبر بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الذكرى الأفضل له كمدرب طوال مسيرته كانت الفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا 2016 عندما كان مدربًا لصن داونز.

موسيماني في ذلك التوقيت تفوق على الفارس الأبيض ذهابًا في بريتوريا بثلاثية نظيفة، ثم هُزم إيابًا بهدف نظيف من توقيع ستانلي، ليتوّج باللقب الأول له في ذات الأذنين الإفريقية. (طالع التفاصيل)

الشناوي، طارق حامد والتشكيل المثالي للدوري المصري 2019-2020

اختتم أخيرًا الموسم الطويل جدًا من الدوري المصري وقد حافظ الأهلي على لقبه للموسم الخامس على التوالي وحل الزمالك ثانيًا، تألق العديد من اللاعبين خلال الموسم لكننا اخترنا الأفضل لنُكون التشكيل المثالي للدوري المصري 2019-2020 (طالع التفاصيل)

صلاح: فخور بالأهلي والزمالك وأخشى "الحساسية" بين اللاعبين

أبدى محمد صلاح، لاعب ليفربول، فخره بوصول فريقين مصريين إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سينعكس بالإيجاب على منتخب مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك أمام الأهلي في نهائي دوري الأبطال يوم 27 نوفمبر الحالي على ملعب برج العرب بالإسكندرية وللمرة الأولى في تاريخ القطبين المصريين. (طالع التفاصيل)

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي الشاب على سبيل الإعارة

وافق الجنوب إفريقي على رحيل كلًا من محمد فخري وشادي رضوان ثنائي الفريق الشاب، إلى فريق البنك الأهلي على سبيل الإعارة.

ويسعى موسيماني حسب التقارير، أن يكتسب الثنائي الخبرة مع البنك الأهلي للاستفادة منهم خلال السنوات المقبلة، حيث بات الثنائي قريبًا للغاية للرحيل.