أخبار الأهلي اليوم | غياب العويس يتواصل وميلويفيتش تحت المساءلة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 4 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

هوساوي تحت الاختبار

غاب معتز هوساوي؛ لاعب الأهلي، عن التدريبات الجماعية لفريقه، بأمر من الجهاز الطبي، الذي أصر عل وضعه تحت الاختبار للاطمئنان على وضعه بعدما شعر بآلام عقب نهاية ديربي جدة بالجولة الماضية.

واكتفى هوساوي بالجري حول الملعب خلال المران، على أن يسمح له بعدها بالمشاركة في التدريبات الجماعية، حال التأكد من سلامته.

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غياب العويس يتواصل

أوضحت صحيفة "الرياضية" أنه من المرجح أن يغيب محمد العويس؛ حارس الأهلي، عن مباراة فريقه المقبلة أمام العين، لعدم جاهزيته بصورة كاملة، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

ميلويفيتش تحت المساءلة

عقدت إدارة الأهلي اجتماعًا بالصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للفريق، لمناقشة هزيمة الفريق أمام النصر والاتحاد بكأس الملك وبالدوري المحلي.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن النقاش تركز حول أسباب تراجع الفريق دفاعيًا وهجوميًا، بجانب منافشة إمكانية إقامة معسكر تدريبي للفريق خلال فترة التوقف أو الاكتفاء بتكثيف التدريبات على فترتين، ووعد فلادان الإدارة بتصحيح الأخطاء خلال المباريات المقبلة.

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