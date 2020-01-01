أخبار الأهلي اليوم | مواجهة سهلة في الكأس .. وتغريم السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 2 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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دورينا الأغلى (3) | رقم سلبي تاريخي للنصر وقياسي لجوميس وجحفلة بانيجا

جاءت الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مليئة بالإثارة كعادة المباريات بالمملكة، لكنها تميزت بعدد من الظواهر التي جعلتها مختلفة عن سابقيها.

المزيد من الفرق

حتى الآن تتساوى أربعة فرق في الصدارة بسبع نقاط هي: الفتح، الهلال، الشباب والفيصلي، بينما توجد ثلاثة فرق في مؤخرة جدول الترتيب دون أي نقاط ألا وهي النصر وضمك والعين. (طالع التفاصيل)

الأهلي المواجهة الأسهل وصدام صعب للاتحاد .. قرعة كأس الملك 2021

أجرت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، قرعة دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-2021.

القرعة هذا العام تقام بنظام مختلف، إذ ستقتصر على فرق دوري المحترفين الـ16، دون أي تصنيفات. (طالع التفاصيل)

السومة وأمرابط في مقدمتهم .. لجنة الانضباط تعاقب لاعبي الأهلي والنصر

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الإثنين، عدة عقوبات بشأن أحداث نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي شهدتها مواجهة الأهلي والنصر.

المباراة أقيمت في 27 من أكتوبر الجاري، وانتصر العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ليصعد إلى النهائي. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات كأس الملك 2021 والقنوات الناقلة

أُجريت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2020-21 مساء الإثنين الموافق 2 نوفمبر 2020، الموافق 16 ربيع الأول 1442، بجدة، في نسخة من المقرر لها أن تكون استثنائية في ظل ضغط المباريات الكبير بسبب فيروس كورونا وتوقف النشاط في الأشهر الماضية.

هذه النسخة هي الخامسة والأربعين من كأس الملك منذ إنشائها عام 1957 والتي شهدت منافسات قوية على مر العصور، واستطاع فريق التعاون أن يُتوج بالبطولة في النسخة قبل الماضية لأول مرة في تاريخه بعده الانتصار المفاجئ على الاتحاد بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت بينهما على ملعب الملك فهد الدولي، ولكن يبقى الرقم القياسي للبطولة من نصيب الأهلي الذي تُوج باللقب في 8 مناسبات آخرها في عام 2016. (طالع التفاصيل)

الكشف عن سبب غياب مساعد ميلويفيتش عن الفريق

كشفت مصادر صحفية عن عدم وجود خلاف بين فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي ومساعده ميلان كوسانوفيتش، موضحة أن سبب غياب المساعد هو تواجده في صربيا حاليًا حيث يخضع للعلاج.

صحيفة الرياضية السعودية أكدت أن كوسانوفيتش تعرض إلى أزمة صحية خلال تواجد الفريق في قطر للمشاركة في دوري أبطال آسيا، وقد توجه إلى صربيا حيث تم بتر أحد أصابع قدمه ويسير حاليًا على خطة علاجية، ومن المقرر أن يعود إلى جدة حال تجاوزه تلك المحنة.

مفاجأة سارة في عيادة الأهلي

تشهد عيادة النادي الأهلي حدثًا فريدًا هذا الموسم هو خلوها من اللاعبين المصابين، وهو عكس ما كان عليه الوضع خلال الموسم الماضي حيث كانت تعج بالمصابين وغير الجاهزين.

الأهلي لا يُعاني حاليًا سوى من غياب لاعبين للإصابة منذ بداية الموسم، هما المدافع طلال العبسي الذي يحتاج لتدخل جراحي سيُبعده عن اللعب لمدة 4-6 أشهر تقريبًا مما جعل النادي يُزيل اسمه من قائمته المحلية، وحارس المرمى محمد العويس الذي يُعالج من إصابة في مفصل القدم ولم يُحدد بعد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

أين يقع مركز الأهلي في جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة الثالثة. الإجابة هنا

تفاصيل قرعة كأس الملك .. وموعد مبدئي لنهائي نسخة 2020