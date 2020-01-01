أخبار الأهلي اليوم | السومة يفسر احتفاله وبلايلي يكشف عن فريقه الجديد

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 8 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

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يوسف بلايلي يعلن عن فريقه الجديد بعد الرحيل عن الأهلي

أعلن الجزائري يوسف بلايلي، جناح فريق الأهلي السعودي السابق، عن فريقه الجديد، بعد الرحيل عن فريقه السابق، بسبب عدم حصوله على مستحقاته، ليقوم بفسخ عقده. ( طالع التفاصيل )

السومة يفسر احتفاله

فسر السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، احتفاله بأهدافه الثلاثة خلال مواجهة العين بالأمس، بعدما اعتبرها البعض استهزاءً بالجمهور، الذي انتقد غيابه عن التهديف خلال الثلاث جولات الماضية.

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وقال السومة، خلال تصريحاته لقنوات السعودية الرياضية، عقب المباراة: "رسالتي كانت لمجموعة هم يعرفون أنفسهم جيدًا، قمت بالرد عليهم في الملعب، هم يعرفون جيدًا من هو السومة، وهذا رد بسيط عليهم".

وأضاف: "لم أقصد الإساءة لأحد، رديت باحترام، واحتفالي ليس موجهًا لجمهور الأهلي، بل لمجموعة معروفة".

حمدالله، جوميس وأفضل لاعب من كل دولة في تاريخ الدوري السعودي

استقطب الدوري السعودي منذ بدايته عام 1976 العديد من اللاعبين الأجانب من مختلف قارات العالم ودوله، وقد تألق الكثير منهم وتركوا بصمة قوية وذكرى خالدة لدى الجماهير السعودية.

نستعرض معًا أفضل لاعب من كل دولة لعب في الدوري السعودي عبر تاريخه. ( طالع التفاصيل )

فيديو: ملخص مباراة الأهلي والعين في الدوري السعودي 2020-21

شاهد بالفيديو ملخص مباراة الأهلي والعين في إطار الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2020-21، والتي انتهت بفوز الراقي بأربعة أهدافٍ لثلاثة. ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الأهلي في الدوري السعودي 2020-21 والقنوات الناقلة

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جدول ترتيب الدوري السعودي 2020-21

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جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020-21

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