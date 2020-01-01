أخبار الأهلي اليوم | "لا أتدخل في عمل ميلويفيتش"، وعقدة "ما بعد خسارة الديربي"

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طارق كيال: لا أتدخل في عمل ميلويفيتش

رحب طارق كيال المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي بمواجهة النصر في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم القادم حال تأهل الفريقين لهذا الدور، موضحًا أن كل المباريات صعبة وجميع الفرق قوية ومشيرًا لاستعداد فريقه للعب ضد أي فريق.

وأكد كيال أن فريقه استحق الفوز في نصف نهائي كأس الملك للموسم الجاري على حساب النصر لكنه لم يستطع استغلال فرصه جيدًا، كما تطرق خلال تصريحاته لبرنامج "الدوري مع وليد" لما يُقال حول تدخله في عمل المدرب فلادان ميلويفيتش، بقوله "المدرب هو المسؤول، نحن نتناقش معه ونعرض وجهات نظرنا لكنه المسؤول وصاحب القرار في النهاية، وإلا لماذا تعاقدنا معه!".

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أضاف "خسارة مباراة لا تعني إقالة المدرب، إذ لا يُمكن ضمان عدم الخسارة لأي مدرب، ما يجب هو تحمل الجميع مسؤولية الخسارة وإدارة الوضع بالعقل والنقاش، هو يستمع لوجهات النظر لكنه يُقرر في النهاية حسب رأيه".

الأهلي يسعى لكسر عقدة "ما بعد خسارة الديربي" أمام العين

يستعد الأهلي لمواجهة العين مساء السبت المقبل ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي، ويسعى النادي خلال تلك المباراة لكسر عقدة "ما بعد خسارة الديربي" أمام جاره وعدوه اللدود الاتحاد.

الأهلي سقط أمام العميد الأسبوع الماضي، وقد اعتاد طوال تاريخ دوري المحترفين السعودي عدم الفوز في المباراة التالية لخسارته أمام الاتحاد.

إذ خسر الأهلي أمام الاتحاد 6 مباريات سابقة في دوري المحترفين منذ تطبيقه عام 2008، وقد تعادل في 4 مباريات تالية وخسر في الخامسة أمام الفتح ولم يفز سوى على الرائد عام 2012.

ميلويفيتش ينتظر اختيارات رينارد لعناصر المنتخب من الأهلي

أوضحت مصادر صحفية أن المدرب فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي ينتظر اختيارات هيرفي رينارد للاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب السعودي خلال فترة التوقف الدولي القادمة ليضع خطته الخاصة بالفريق للأسبوعين القادمين.

الدوري السعودي من المقرر أن يتوقف عقب الجولة الرابعة ولمدة 15 يومًا، وسيرى ميلويفيتش إمكانية إقامة معسكر مغلق للأهلي خلال تلك الفترة من عدمها، إذ يعتمد الأمر على عدد اللاعبين الدوليين المستدعيين لتمثيل منتخبات بلادهم خاصة الأخضر.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن برنامج الأهلي خلال فترة التوقف سيتضمن بالتأكيد مباراة ودية مع برنامج تدريبي مكثف للاعبين المتواجدين حال كان عدد المستدعيين للمنتخبات كبيرًا.

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