أخبار الأهلي اليوم | مواجهة الزمالك بالنهائي القاري وصالح ضمن الحسابات

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 3 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم الجمعة 3 يوليو 2020 ..

الأهلي: نتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري الأبطال

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أنه يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليكون الأول بين الفريقين بالنهائي القاري.

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وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات لقناة "إم بي سي مصر": "نعيش ظروف استثنائية خلال الوقت الحالي، وقرار الاتحاد الإفريقي بإقامة نصف النهائي من مباراة واحدة، سيطبق على جميع الأندية".

وتابع: "أتمنى مواجهة الزمالك في النهائي، فصعود فريقين من بلد واحد للنهائي أمر جيد بالنسبة لمصر، ولم يحدث من قبل وأن لعب الزمالك أي نهائي قاري".

عبد الحفيظ: صالح جمعة ضمن حساباتنا

صرح سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن عودة صالح جمعة لاعب وسط الفريق للتدريبات الجماعية، جاء بالتنسيق مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وتابع: "منذ العودة إلى التدريبات، ظهر صالح جمعة ملتزمًا تمامًا، ولكن اللعب من عدمه قرار فني في يد فايلر".

إنبي يطلب استمرار محمد شريف رسميًا

أكد حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، على أن ناديه طلب من النادي الأهلي، تمديد إعارة محمد شريف لموسم إضافي.

وتابع خلال تصريحات لقناة إم بي سي مصر: "علاقتنا مع الأهلي جيدة، وطلبنا تمديد إعارة محمد سمير، وننتظر رده على هذا الطلب".

مدرب إنبي واصل: "الأهلي لم يطلب التعاقد مع أسامة جلال على الإطلاق، بأي طريقة أو شكل، وهذا هو الموقف حاليًا".

حسين السيد يرفض الانتقال للمقاولون العرب في صفقة طاهر

رفض حسين السيد، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، الانتقال إلى المقاولون العرب، في صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتحفظ حسين السيد على فكرة اللعب داخل الدوري المصري، حال عدم استمراره مع الأهلي الفترة المقبلة، مفضلًا الانتقال إلى أحد الدوريات الخليجية.

وينتظر مارسيلو فتح المجال الجوي من أجل العودة إلى صفوف الصفاقسي التونسي، واستكمال ما تبقى من الموسم.